La posa delle pietre d’inciampo, l’artista Gunter Demnig non ci sarà

Per la posa delle prime 15 pietre d’inciampo a Ferrara, programmate con un evento cerimonia per giovedì, l’artista Gunter Demnig non potrà essere presente a causa di un improvviso ricovero in ospedale. Durante la sua permanenza in Italia, l’artista doveva posare le sue opere anche a Roma, Firenze, Castellina in Chianti, Siena, Imola e Medicina, oltre che appunto a Ferrara, Venezia e Trieste. In accordo con lo stesso artista e la sua organizzazione, si è deciso di procedere alla posa delle pietre d’inciampo comunque nella data programmata. "Sono dispiaciuto che l’artista non potrà essere con noi giovedì per la posa delle prime pietre d’inciampo in via Mazzini – dice il sindaco Alan Fabbri –. Su sua indicazione, procederemo comunque con l’installazione come previsto. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo ricovero e lo aspettiamo presto a Ferrara".

La cerimonia si articolerà in due momenti prima in via Mazzini e, successivamente, in Sala Estense. L’appuntamento è alle 9 in via Mazzini (civico 88) con i saluti del sindaco e del presidente della Comunità ebraica di Ferrara Fortunato Arbib, cui seguiranno le pose delle pietre d’inciampo. L’evento sarà accompagnato dalle note del violinista Alessandro Perpich. Interverranno Amedeo Spagnoletto direttore del Meis e Anna Maria Quarzi, presidente dell’Istituto di Storia contemporanea. Alle 10,30, saranno le scuole a prendere parte alla cerimonia con un corteo in via Mazzini per un omaggio simbolico alle famiglie cui sono dedicate le pietre. Per consentire lo svolgimento dell’evento, via Mazzini sarà chiusa al traffico dalle 8,30 alle 11. Alle 11 in Sala Estense la presentazione dei lavori realizzati dalle scuole per la prima giornata di posa delle pietre d’inciampo, dove si esibiranno con musiche, canti, letture e performance gli allievi del Conservatorio Frescobaldi e gli studenti dell’istituto comprensivo Perlasca, del comprensivo “Alighieri”; dell’istituto tecnico economico Bachelet, del liceo classico Ariosto e del liceo artistico Dosso Dossi.