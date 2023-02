"La posta del cuore, una voce amica"

’Volta pagina’. Quante volte pronunciamo queste parole, a mo’ di monito, ad amiche e amici giunti all’epilogo di una relazione sentimentale che provoca ancora dubbi e sofferenza. E quel che intendiamo è chiaro, "Vai avanti con la tua vita, guarda oltre!". Lei invece, Ester Viola, avvocato, collaboratrice di diverse riviste, destinataria di una posta del cuore per relazioni difettose, Voltare pagina (Einaudi) – presentazione oggi, alle 18, Libraccio – lo intende in forma letterale. Perché all’amore, come cita il sottotitolo, si può sopravvivere grazie ai libri, che diventano una sorta di farmaco. E lei ne ’prescrive’ dieci, per ogni tipologia di pena, dato che in amore, anche i più cinici lo sanno, la casistica non è avara. I libri di maggior successo sull’amore, quelli in cui ci si identifica, sono quelli in cui prevalgono sentimenti come disperazione, distacco, lutto. Ai libri ci si rivolge in momenti di difficoltà.

Perché l’amore, per intrigare, oltre a un lieto fine non può avere anche un lieto inizio?

"Perché alla fine degli amori felici a chi importa? La statistica ci dice, e lo sappiamo dagli anni del liceo: saranno decine e decine le volte poco buone, e se andrà bene, andrà bene solo una volta. Perciò ci interessa l’amore infelice: perché intanto è più frequente, e perché da duemila anni si cercano rimedi per farcela passare (e non si trovano)".

Uno strumento come la posta del cuore a che bisogno risponde? Perché scrivere a una persona, in fondo, sconosciuta?

"La posta del cuore esiste da sempre. Serve un estraneo, come una voce amica, per provare a vedere le cose dall’esterno, riconquistare un briciolo di lucidità data in acconto da terzi. Qualcuno che semplifica, che ci mostra il rasoio di Occam. Si scrive per vedere se casomai qualcuno ha la soluzione ai nostri guai (no, non ce l’ha)".

Per una professionista come lei, avvocato divorzista e autrice, quale è il filo rosso - o il confine - tra disincanto e speranza?

"Sempre dalla parte della speranza. Ma speranza intelligente, ben riposta. Per sperare, bisogna sapere bene in cosa sperare. Sa quella vecchia storia di stare attenti a quel che si desidera, perché poi gli dei alla fine te l’avverano".

Camilla Ghedini