La precisazione della famiglia

Nell’ambito della vicenda che ha portato il Tribunale di Ferrara a condannare un bidello per molestie sessuali su una studentessa all’epoca minorenne, i genitori della ragazza che ancora frequenta quell’istituto superiore, tengono a precisare che una volta venuti a conoscenza di quanto accaduto, si sono recati subito dal dirigente scolastico e in questa occasione sono stati rassicurati che lui stesso avrebbe, come doveroso che sia, provveduto a denunciare l’accaduto. A quel punto si sono sentiti rassicurati e non hanno poi loro stessi sporto un’altra denuncia, salvo comunque costituirsi parte civile nel processo che si è concluso nei giorni scorsi e che ha portato alla condanna dell’uomo a due anni e due mesi di reclusione per violenza sessuale, oltre varie interdizioni dai pubblici uffici. La denuncia era scattata a settembre del 2021 quando l’uomo fu accusato di avere abbracciato la studentessa in modo non certo amichevole.