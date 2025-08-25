La preghiera degli ’indomabili’. Ucraina, 24 ore a mani giunte: "Mia figlia vive sotto le bombe"

Dice di averlo sognato, un’immagine apparsa davanti ai suoi occhi come una visione. "Sì, proprio così. Chiudo gli occhi e mi appaiono Trump e Putin che si danno la mano, se la stringono. Ho visto la pace per il mio popolo, presto ci sarà. Ne sono convinta", Lyudmila Samiylenko, 45 anni, da 18 anni vive a Ferrara. "Ho incontrato persone buone che mi hanno aiutato", racconta. A trovare un lavoro – fa la colf – una casa, con i documenti. Un fazzoletto con i colori della sua patria in testa, come un velo, prega nella chiesa di San Giovanni Battista, in via Montebello, all’angolo con Porta Mare.

Il blu e giallo della bandiera vicino all’altare, davanti alla chiesa. Da sabato, 24 ore di preghiera, occhi al cielo, l’hanno chiamata la preghiera degli indomabili. Una maratona, ininterrotta, ci sono donne, ragazzi, qualche anziano che arriva con la bici. Perché quella catena non si deve mai spezzare, mani giunte, il silenzio. "Un giorno i carri armati si fermeranno, non sentiremo più lo sferragliare cupo dei cingoli, colpi di cannone e fumo che si alza. Ci sarà solo il silenzio, sarà la pace", dice ancora Lyudmila. Sono rimasti in Ucraina la figlia, due nipoti, i fratelli. Sotto le bombe. "Sono molto preoccupata, mia figlia vive a Kiev. L’anno scorso per Pasqua sono andata a trovarla, la capitale non era stata ancora toccata. Adesso non è più così, ci sono bonbardamenti, bombardamenti massicci. La Russia arriva lì con i suoi missili, la Russia è forte e sempre stata forte".

Ieri era il giorno dell’indipendenza dell’Ucraina, festa nazionale. Si celebra il 24 agosto e commemora la dichiarazione d’indipendenza dall’Urss del 1991. Autore del testo della dichiarazione di indipendenza Levko Lukyanenko. Nel 2005 fu decorato dal presidente Viktor Juščenko, diventò eroe dell’Ucraina. Date, la storia. Il giorno precedente si celebra la giornata della bandiera, segno d’identità nazionale, quei colori un simbolo. Un’altra data, che ha cambiato la storia. Febbraio 2022, l’invasione russa dell’Ucraina, quelle lunghe file di carri armati, corvi neri ammassati sui confini, come un mare sono entrati nel Paese. Bombe, droni che ti appaiono alla finestra, morti e morti, l’Europa all’angolo, l’America di Trump che riapre le trattative con l’orso russo. I nostri giorni. Putin scende dall’aereo e cammina sul tappeto rosso. Lumini accesi, fedeli in ginocchio, davanti alla chiesa un foglio che recita: Comunità cattolica della chiesa ucraina di tendenza bizantina. A capo c’è Vasyl Verbitskyy, è giovane, è il sacerdote, mai come in questi anni una guida di un popolo smarrito ma che non ha paura. ’Indomabili’, si legge nel volantino. Come Sergio Chykalovskyi, 19 anni, che a 17 è salito su una corriera per lasciare il suo paese in guerra. Un giubbotto di pelle nera sta pregando con sua madre. Lei indossa il costume tipico della sua terra. "C’è un mio amico racconta, è andato a combattere. Di lui non sappiamo più nulla, è sparito, scomparso", racconta, la mano a stringere la bandiera. Vive a Ferrara, anche lui ha trovato lavoro, in una macelleria. "Siamo qui perché chiediamo pace", il suo appello. Viene da Leopoli, terre del leone o città del leone. "Questo vuol dire", e indica una cartina, aperta sul diplay del telefonino. Da lì è partito. "Sì, la pace ci sarà. Ma non credo quest’anno, quest’anno non finirà. Forse più avanti", la sua amara convinzione. A Ferrara si trova bene, un altro futuro. "Se vorrei tornare nel mio paese? Sì e no, adesso vivo qui". Gli amici, la madre, il lavoro. Una preghiera, chiamata pace.