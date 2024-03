"La preghiera doni pace e serenità"

FERRARA

Ecco il testo della lettera inviata dall’arcivescovo Gian Carlo Perego per il mese del Ramadan: "Cari fratelli, care sorelle musulmani, vi raggiungo all’inizio del mese di Ramadan per farvi sentire la vicinanza della nostra diocesi di Ferrara-Comacchio. Purtroppo, quest’anno la celebrazione avviene in quella che papa Francesco ha definito ’Una vera guerra globale’. Tanti conflitti, ormai sono 34, si svolgono sia alla luce dei riflettori dell’informazione, sia lontano dalla ribalta mediatica. Bambini, donne, uomini, anziani e vecchi sono le vittime innocenti di ’Una inutile strage’, come scrisse papa Benedetto XV, il primo agosto 1917 in piena Prima guerra mondiale. Come uomini di buona volontà, abbiamo radicato il desiderio di pace, e consideriamo la vita umana sacra; come credenti uniamo le nostra preghiere per chiedere il dono della pace a Dio, fonte della pace. Il digiuno e la preghiera fatti durante il Ramadan vi donino speranza e pace".