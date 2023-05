La presenza dell’Aeronautica a Ferrara e a Poggio

Il Comando Operazioni Aerospaziali, con sede a Poggio Renatico e Ferrara, si propone di celebrare l’anno del Centenario di costituzione dell’Aeronautica Militare tramite molteplici iniziative, culminate in tutta Italia con le cerimonie del 28 marzo scorso, ma che accompagneranno anche nei mesi a venire le comunità locali che ospitano Basi dell’Arma Azzurra. Oggi alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea si terrà la prima delle quattro conferenze per il Centenario dell’Aeronautica Militare organizzate dal Coa. Gli interventi riguarderanno tutto il periodo che intercorre tra il 1923 - quindi pochi anni dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale - e il 2023. In particolare, saranno evidenziati gli aspetti storici locali, dato che Ferrara e Poggio hanno rivestito un ruolo centrale nell’evoluzione stessa dell’Aeronautica che conosciamo oggi. L’incontro sarà aperto dagli storici Enrico Trevisani e Anna Maria Quarzi, le cui relazioni verteranno sui Cento anni di Aeronautica militare nel territorio estense e sulla “Presenza dell’Aeronautica militare a Ferrara, profili storici”. Successivamente, l’intervento del Comandante del Coa Generale di Divisione Aerea Claudio Gabellini sul tema “Diventare una Forza Aerea moderna - Il caso di Ferrara e Poggio Renatico: dalle ceneri della guerra a centro nevralgico dell’AM”. Infine, Paolo Varriale, storico dell’aeronautica.