"La prima maratona si svolse a Vigarano nel 1979"

Caro Carlino,

in riferimento all’articolo di Nicola Bianchi terrei a precisare che la prima maratona della provincia di Ferrara nonché tra le prime in Italia è stata la Vigarano Maratona nata nel 1979 organizzata dal Gruppo Podistico Vigaranese (GPV) del presidente Nicola Stella con partenza e arrivo a Vigarano Mainarda fino al 1998, dal 1999 la Vigarano Maratona si è trasferita a Ferrara assumendo il nome di Ferrara Marathon con partenza e arrivo da Ferrara, nel 2009 la Ferrara Marathon chiudeva i battenti dopo ben 31 edizioni. Grazie per la pubblicazione,

Antonio Franchi,

presidente GPV

* * *

TRASPORTO DISABILI,

LA REPLICA DEI TAXISTI

Caro Carlino,

in risposta alla lettera pubblicata il 15 aprile, precisiamo che, causa lavori di ristrutturazione di Rfi alla stazione di Ferrara, il servizio Doblò per disabili ha avuto delle limitazioni di orario e di giornate. La situazione non è dipesa dalla volontà del consorzio taxisti ferraresi ma è una situazione contingente; attualmente il servizo è stato ripristinato, come è sempre stato, con le solite modalità ma non è escluso che possa avere altre limitazioni a causa dei lavori nella stazione. Per ogni informazione siamo sempre reperibili allo 0532/900900. Sia Comune che assessore sono stati informati della situazione

Consorzio taxisti ferraresi