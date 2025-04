La prima nota sarà quella di Schumann. E’ l’esperienza sonora del trio da camera

Ferrara Musica al Ridotto, oggi il trio clarinetto, viola e pianoforte con Conti, Cavuoto e Santini. Nuovo appuntamento con la musica da camera a cura del Conservatorio Frescobaldi. L’evento oggi, alle 10.30, per la rassegna Ferrara Musica al Ridotto.

La rassegna proporrà un trio di musicisti dal curriculum artistico e didattico di gran pregio: il clarinettista Claudio Conti – docente al Conservatorio della nostra città – Thomas Cavuoto (viola) e la pianista Manila Santini. Un appuntamento di grande interesse per gli appassionati di musica da camera, che avranno così l’opportunità di ascoltare un programma ricco e variegato, tra epoche e stili differenti. Il concerto si aprirà con il profondo e intenso Trio per clarinetto, viola e pianoforte in la bemolle maggiore op. 132 di Robert Schumann. Composto nel 1849, questo capolavoro tardivo del compositore tedesco è un’opera di grande maturità espressiva, che alterna momenti di lirismo appassionato a passaggi di

drammaticità e intima riflessione. Seguirà il Kleines Konzert per clarinetto, viola e pianoforte di Alfred Uhl, importante compositore austriaco del Novecento: un gioiello di leggerezza e brillantezza, che rivela una grande maestria nel dialogo tra gli strumenti, con passaggi virtuosistici e momenti di delicata espressività, offrendo un contrasto affascinante con la profondità del brano precedente. Nel prosieguo del concerto, il trio eseguirà il Trio per clarinetto, viola e pianoforte di Jean Françaix, compositore francese noto per la sua scrittura musicale brillante, ironica e piena di vitalità. E’ un’opera caratterizzata da ritmica incalzante, melodie comunicative e una grande vivacità espressiva, con influenze di Stravinsky e Jazz. A chiudere il programma sarà un raffinato collegamento con il brano che l’aveva aperto: l’enigmatico e suggestivo Hommage à R. Sch.

ð 0532/202675.