La prima pagina è ‘Titanio’

Scrittura, creatività e partecipazione. Il consorzio Factory Grisù ripropone per il secondo anno gli incontri con gli autori nella nuova edizione estiva e che si propone come la naturale continuazione del fortunato Festival delle parole dello scorso aprile. Da mercoledì 21 giugno una serie di incontri che metteranno al centro dell’attenzione autori locali e le loro opere. "Se Il Festival delle parole è stato il momento conclusivo di un progetto – spiegano gli organizzatori – che ha compreso corsi di scrittura creativa per adulti e ragazzi, e un concorso letterario, presieduto dallo scrittore Paolo Regina, per opere edite vinto dal ferrarese Stefano Bonazzi, gli incontri organizzati con gli autori che si terranno nel giardino creativo di Factory Grisù hanno lo scopo di fare conoscere l’entusiasmo che si respira durante la creazione di un’opera letteraria".

Il programma è stato ideato da Paolo Panzacchi che, a fianco del presidente di Grisù, Alessandro Canella, ha costruito il cartellone puntando alle novità editoriali e agli incontri con autori affermati, e da Riccarda Dalbuoni che dialogherà con gli scrittori durante alcune serate nella presentazione delle opere. Si comincia mercoledì 21 alle 18.30 con Stefano Bonazzi e ‘Titanio’. Il programma sarà consultabile sulle pagine social e web di Factory Grisù. Ogni iniziativa è supportata da Distillerie Mantovani e ITCare.

l. c.