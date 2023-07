La prima paziente ferrarese: "Sto bene, sono stata seguita e accudita"

"Sto bene. Anche se sottoporsi ad un’operazione non è mai una passeggiata, devo ammettere che il mattino dopo l’intervento quasi non mi sembrava nemmeno di essere stata operata. Sono molto contenta dell’assistenza che ho ricevuto e devo ringraziare tutto il personale del reparto perché sono persone gentili e attente che mi hanno fatto sentire accudita e si sono interessate continuamente al mio stato di salute durante tutta la permanenza in ospedale". Sono le parole della paziente operata a Cona con la nuova procedura frutto del lavoro a quattro mani del Sant’Anna e dell’Ausl di Bologna. La Tavi è il trattamento mini-invasivo della stenosi aortica. Questa procedura si esegue in sedazione (e non in anestesia generale) tramite un accesso arterioso che consente, attraverso un catetere, di collocare sopra la valvola originale una valvola biologica che sostituisce nel funzionamento quella malata. La scelta tra chirurgia tradizionale e Tavi viene svolta sulla base delle caratteristiche del paziente.