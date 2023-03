’La prima volta’ di Paolo Conticini In scena al teatro ’Fluttuanti’

Un intenso e ironico bilancio di un uomo che a cinquant’anni ha imparato a fare della sua esistenza ciò che ha sempre sognato e a metà del suo cammino sceglie con coraggio di condividere le sue esperienze, i suoi errori e progetta il futuro, consapevole che nella vita niente è facile ma nulla è impossibile. E’ il filo conduttore di "La prima volta", lo spettacolo che questa sera Paolo Conticini porterà in scena alle 21 nel teatro dei Fluttuanti di Argenta. Paolo Conticini legge, canta e narra di sé, mostrando le sue doti di "one man show" in un recital che si snoda tra parole e musica, con l’ausilio di pochi ingredienti come un leggio, una chitarra, storie e canzoni che hanno segnato il suo percorso. Da un aneddoto all’altro, il racconto della sua vita è in realtà quello della vita di tutti noi.

v.f.