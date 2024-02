La primaria ’Farber’ pronta ad ampliare il proprio servizio mensa

La scuola primaria Bruno Farber di San Martino si prepara ad ampliare i propri servizi con una mensa dedicata. Attualmente, infatti, la struttura è priva di spazio per la refezione. Con un finanziamento in parte Pnrr e in parte comunale, verrà realizzata una nuova struttura a consumo energetico zero, che accoglierà in totale 139 alunni e 10 adulti, distribuiti in due turni.

Il progetto, presentato ieri a dirigente scolastico, insegnanti e famiglie dall’assessore Dorota Kusiak e dai tecnici del Comune, prevede un nuovo corpo di fabbrica a est dell’edificio esistente, che verrà costruito utilizzando parte del cortile e una porzione di area verde comunale confinante, con accesso centrale dal corridoio principale. La superficie lorda dell’ampliamento sarà di 162 metri quadri, per una superficie netta di 140.80 metri quadrati. Con un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica, l’ampliamento prevede un impianto di climatizzazione in pompa di calore a espansione diretta di gas Vrf-Vrv con alimentazione esclusiva elettrica. Tale impianto, oltre a essere il sistema a maggiore resa energetica e con minori costi di gestione e conduzione, consente di riscaldare e, allo stesso tempo, raffrescare senza modifiche impiantistiche.

Verranno utilizzate fonti di energia rinnovabili, come richiesto anche dai bandi Pnrr, grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico, di potenza massima di picco pari a 12 Kwp, sulla copertura della scuola esistente, poiché, hanno spiegato durante l’incontro i tecnici, è la zona con il migliore irraggiamento solare. L’inizio dei lavori è previsto per l’11 marzo, con fine lavori prevista entro i primi giorni di settembre, per un investimento complessivo di 570.000 euro, di cui 215.600 euro finanziati tramite il Pnrr e 354.400 euro di cofinanziamento comunale.