La Primavera di Chini L’opera ispirata a Klimt alla mostra di Minerbi

Dal 30 agosto la mostra Arrigo Minerbi: il “vero ideale” tra liberty e classicismo al Castello Estense di Ferrara si arricchisce di una nuova opera: La Primavera di Galileo Chini. La prima retrospettiva dedicata allo scultore ferrarese, il prediletto da Gabriele d’Annunzio, è l’occasione per un inedito approfondimento sul suo apporto alla poetica secessionista e al classicismo. La mostra ricostruisce i suoi contatti con altri importanti autori del tempo, tra i quali ha un ruolo di spicco Galileo Chini. Il celebre e poliedrico interprete contribuì a diffondere anche in Italia il culto della raffinata pittura neobizantina di Gustav Klimt.

Proprio per testimoniare il legame tra Chini e Minerbi, l’esposizione al Castello si arricchirà di un capolavoro dell’artista fiorentino: un prezioso pannello – alto 4 metri e largo 2 – del ciclo della Primavera (1914) proveniente dalla mostra Klimt e l’arte italiana allestita al Mart di Rovereto (16 marzo - 27 agosto 2023). "Il pubblico potrà ammirare quest’opera monumentale, di straordinaria valenza decorativa e raffinatezza tecnica, che è un inno alla perenne rinascita della bellezza attraverso il potere creativo dell’arte", spiega Chiara Vorrasi, curatrice della mostra su Minerbi, nata da un’idea di Vittorio Sgarbi e organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara. Galileo Chini dipinse il pannello La vita e l’animazione dei prati nel 1914 nell’ambito di un ciclo decorativo destinato al padiglione centrale della XI Biennale di Venezia. Il seducente motivo della cascata di serti vegetali che si riversa su flessuosi nudi, come un elisir di eterna giovinezza, è una delle più immersive riletture del secessionismo di Klimt. A sua volta Minerbi offre una soluzione affine nel marmo Lampada nuziale, con la pioggia di serti floreali sui gracili nudi infantili che compone una sofisticata allegoria dell’inesausta fecondità e bellezza della natura. L’accostamento del marmo di Minerbi alla Primavera di Chini è anche lo spunto per raccontare l’intenso rapporto tra i due artisti.