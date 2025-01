La Pro loco in campo per la ricerca

Sabato i volontari dell’AIRC tornano nelle piazze di tutta Italia e a Cento, con un’importante iniziativa solidale: in cambio di una donazione minima, sarà possibile ricevere reticelle di arance rosse, vasetti di marmellata di arance e vasetti di miele di fiori d’arancio. L’intero ricavato andrà a supporto dei progetti di ricerca. Un appuntamento ormai consolidato, che coinvolge ogni anno migliaia di volontari in tutta Italia, e che a Cento trova un forte impegno nella Proloco del Gambero che da 5 anni contribuisce alla causa.

Quest’anno, oltre alla consueta postazione in Piazza Guercino, che da sempre accoglie chi desidera partecipare a questa nobile causa, si aggiunge anche una nuova postazione in via Bologna, presso la Farmacia Nuova del Guercino, che è associata anche al "Ramo rosa", volto a sensibilizzare su tutto l’aspetto del cancro al seno. Nel corso degli anni, la Proloco del Gambero ha arricchito l’impegno solidale con numerosi eventi e iniziative, come i grandi concerti tributo ai Pink Floyd, le feste per bambini a Natale e Pasqua, e varie altre azioni benefiche. Queste attività non solo mirano a raccogliere fondi per cause importanti, ma anche a coinvolgere la comunità.