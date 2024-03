La Pro Loco rinasce, nuovo direttivo e progetti

E’ Roberto Balanzoni il nuovo presidente della Pro Loco e con lui, nel consiglio direttivo, ci sono Stefano Cattabriga nel ruolo di vicepresidente, Stefano Grechi come tesoriere, Massimo Sgarbi come segretario e Gabriele Fortini come consigliere. Ieri il sindaco Simone Saletti ha presentato il nuovo direttivo. "Lo spirito che ha guidato la rinascita è stato quello di avere all’interno della Pro Loco tante anime di svariate associazioni – ha spiegato Saletti –. Il momento di costruire in maniera partecipata era giunto visto il continuo aumento della burocrazia e dei costi in generale che ogni associazione deve sostenere. Personalmente, ho partecipato a diversi incontri propedeutici alla fondazione, riscontrando sempre una grande volontà aggregativa che sono certo continuerà. Ringrazi i ragazzi della precedente Pro Loco – ha detto – per l’encomiabile lavoro svolto". "Sono onorato di essere stato indicato dal gruppo come presidente – ha detto Balanzoni –. L’importante è avere un gruppo di persone che lavori insieme, sia unito e sabbia unire momenti di svago e di lavoro. Il territorio di Bondeno ha bisogno di qualcuno che organizzi gli eventi e che tenga unito il territorio nelle manifestazioni. Fondamentale sarà trovare la collaborazione con le altre associazioni". "Federare senza scavalcare" è lo spirito della nuova Pro Loco: "Coinvolgere tutto il territorio potrebbe inizialmente spaventare qualcuno – ha detto il tesoriere Grechi –, ma sono certo che tutti coloro che saliranno a bordo vedranno la fattività e la bontà della collaborazione. Incontreremo le associazioni, offriremo loro una mano e le nostre competenze. Faremo un anno di rodaggio e poi vorremmo creare un calendario degli eventi comune e condiviso consultabile anche da tutti i cittadini". Se la Pro Loco di Bondeno ha storicamente sempre operato sul Capoluogo, questa volta l’obiettivo è di rappresentare l’intero territorio: "Vorremmo essere un tramite fra le tante piccole associazioni che per numero di persone e di competenze non riescono a fronteggiare la burocrazia – ha chiarito Sgarbi –. Non solo quindi aiuto nelle manifestazioni, ma anche una professionalizzazione delle competenze". "La Pro Loco – ha detto Cattabriga - è risucita ad ufficializzare ciò che già da anni si stava iniziando a instaurare in termini di collaborazione fra le associazioni". "Nessuno dovrà sentirsi obbligato a dare una mano – ha precisato Fortini –, ma se riusciremo a portare persone ad aiutare anche soltanto in una o due occasioni avremo già raggiunto un importante obiettivo".

Claudia Fortini