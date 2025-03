La Pro Loco riparte dalla presidente Gnani. Ecco il nuovo Consiglio

La Pro Loco Argenta riparte con Barbara Gnani (foto) alla guida: dopo che l’assemblea dei soci si era riunita nei giorni scorsi (presenti 65 soci sui 144 iscritti), sono state elette e attribuite le cariche del nuovo consiglio. Riconfermata la presidente uscente, sua vice sarà Carolina Cavedagna, segretario Fabio Saletti, tesoriere Veronica Franzoni; consiglieri: Michela Fiorini, Claudia Alberani, Angela Volpi e infine Iris Graciela Fumaneri in qualità di riserva. "Sono persone con alle spalle esperienze diverse – commenta il presidente Gnani – ma tutte conosciute nel territorio, che si sono offerte per spirito di aggregazione e di comunità e che mettono a disposizione le proprie competenze con l’obiettivo comune di perseguire gli obiettivi primari di Pro Loco: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, artistiche o ricreative, di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, promozione della nostra Argenta". Gli eventi futuri saranno definiti nelle prossime settimane, per poter organizzare un 2025 ricco di novità. Fondamentale sarà la partecipazione attiva di tutti i cittadini. Info: 340-0026125.