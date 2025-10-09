La proposta del Psi: "Sistema ’Tracker’ per il Pronto Soccorso al Delta"

I socialisti ferraresi credono che l’essere informati sia parte integrante del diritto alla salute, per questo "garantirlo significa riconoscere al malato e a chi lo assiste la possibilità di affrontare il percorso di cura con consapevolezza e serenità". La loro proposta è il Pronto Soccorso tracker, "uno strumento digitale già utilizzato con successo in altre realtà italiane ed europee che permette di monitorare in tempo reale lo stato del paziente in pronto soccorso, visualizzare in modo chiaro le diverse fasi". Quali triage, attesa visita, esami, in osservazione, dimissione, ricovero, e comunicare in forma sicura ai familiari autorizzati, nel rispetto delle norme sulla privacy. All’accettazione, il paziente riceve un codice identificativo univoco e i familiari autorizzati possono consultare, via monitor in sala d’attesa, portale o app, lo stato aggiornato. Il sistema si aggiorna automaticamente grazie all’integrazione col gestionale del Pronto Soccorso. I vantaggi concreti sono: "maggiore trasparenza e serenità, con meno incertezza per pazienti e familiari e più fiducia nel servizio sanitario". Un nuovo metodo per fronteggiare il sottodimensionamento del personale. Il Psi di Ferrara chiede che, "entro sei mesi, sia attivato un progetto pilota di Ps tracker in almeno un pronto soccorso della provincia all’ospedale del Delta. Si definisca un protocollo unico di utilizzo per garantire omogeneità e rispetto della privacy; e che si estenda il sistema a tutti i pronto soccorso provinciali entro tempi certi, accompagnandolo con un piano di rafforzamento del personale, condizione indispensabile per garantire l’efficacia dello strumento".

c. c.