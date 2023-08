La proposta dell’Ascom: "Turismo fino a novembre"

COMACCHIO

Allungare la stagione balneare fino ai primi di novembre, facendo praticamente coincidere il termine con la festa di Halloween e le sue manifestazioni collaterali. È questa la proposta che viene lanciata da Gianfranco Vitali, presidente della delegazione Ascom di Comacchio, suggerendo al contempo un’ipotesi di lavoro rivolta a enti - pubblici e privati - associazioni, imprese del settore turistico e ricettivo della costa affinché realizzino eventi ed iniziative con questa collocazione temporale. Una programmazione sostenuta sul piano dell’offerta ricettiva da pacchetti last-minute. "In questi ultimi anni si sono creati tutta una serie di presupposti che potrebbero essere più che favorevoli a questo allungamento - spiega Vitali -. Ricordo ad esempio il successo degli eventi di Halloween realizzati a Comacchio e ancora la festa dell’Anguilla (della quale, recentemente, sono state rivelate le date 2023: 30 settembre-1° ottobre; 7- 8 ottobre; 14-15 ottobre, in attesa di conoscere la programmazione completa dell’evento). Il clima è stato più che clemente negli anni scorsi permettendo di godere degli ultimi scampoli di sole sia a settembre che ad ottobre. Dal punto di vista poi delle presenze turistiche l’anno scorso ha visto un incremento del +22% di presenze nei mesi definiti di bassa stagione (aprile, maggio, settembre ed ottobre): un trend che ha trovato prime conferme anche nei primi cinque mesi del 2023 con un incoraggiante + 11,3% rispetto all’analogo periodo del 2022".

Considerazioni, ipotesi e previsioni che avevano trovato ampio spazio nell’ambito dell’articolato convegno legato alla destagionalizzazione - tramite eventi (culturali, sportivi, enogastronomici, solo per fare alcuni esempi) - promosso e realizzato da Ascom Confcommercio nel dicembre scorso nella suggestiva cornice della Manifattura dei Marinati posta all’interno del Parco del Delta del Po. E proprio il ‘polmone verde’ del territorio deltizio rappresenta un’ulteriore, quanto suggestiva e concreta opportunità per ampliare la stagione, con tutte le sue attività da svolgersi all’aria aperta: dal nordic-walking, al cicloturismo, dal birdwatching all’escursionismo a piedi od in canoa, solo per citarne alcune. Ed è su tutti questi elementi che poggia la proposta di Gianfranco Vitali che, da tempo, propone iniziative volte a creare nuove opportunità di sviluppo turistico per il territorio Comacchiese che avrebbe ricadute importanti anche per l’economia locale: "Allungare la stagione - è la conclusione di Ascom Confcommercio - è strategico per assicurare una occupazione più stabile ai nostri giovani e per facilitare gli investimenti alle imprese".

Valerio Franzoni