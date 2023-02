La proposta dello stregone Gandalf

Bilbo Beggins è nel suo giardino, quando arriva lo stregone Gandalf che gli propone di partecipare ad un’avventura, ma lo Hobbit rifiuta. Quella sera arrivano a casa sua dei nani che vogliono riconquistare la loro patria Erebor; chiedono al mezzo-uomo di partecipare al viaggio, ma Bilbo rifiuta e così i nani partono senza di lui, ma all’ultimo decide di seguirli. Dopo aver attraversato le montagne, Bilbo ed i nani entrano nelle profondità dove sconfiggono il malvagio capo orco, ma durante la battaglia lo Hobbit cade in una cavità. Qui incontra una creatura di nome Gollum e, dopo avergli sottratto l’Anello vincendo gli indovinelli, si ricongiunge agli amici in una foresta, ma una altro pericolo incombe: Azog Il Profanatore. La compagnia dello Hobbit parla con il re degli elfi e inizia il viaggio nella Terra di Mezzo, riportando i nani nell’antico regno. Questa la trama di un libro che ci ha molto colpiti, anche nella sua trasposizione cinematografica e che vogliamo rilanciare a ragazzi che, come noi, credono ancora che ci possano essere modelli da seguire ed esempi da emulare.