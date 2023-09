La proposta di legge: "Autonomia differenziata, una piaga da fermare"

Una legge di iniziativa popolare sull’interruzione del processo diretto all’acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. La battaglia, promossa dal Comitato contro ogni forma di autonomia differenziata, che approda anche a Ferrara, dove sabato (dalle 9 alle 12.30 in via Garibaldi, angolo libreria Feltrinelli), partirà la raccolta firme. All’iniziativa aderiscono il Comitato Emilia Romagna contro ogni autonomia differenziata, il Coordinamento per la democrazia costituzionale, l’alleanza Verdi-Sinistra Italiana, Possibile, il Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e La Sinistra per Ferrara. "È da tempo che anche in Emilia Romagna la richiesta di autonomia differenziata è nel programma e nella storia politica del governo regionale e della sua maggioranza – spiegano i promotori della petizione –. Il presidente Stefano Bonaccini infatti, insieme ai presidenti delle Regioni Veneto e Lombardia, nel 2019 ha firmato delle pre-intese che ora rischiano di diventare vere e proprie intese perché il governo Meloni ha presentato il Ddl Calderoli che conferma quanto siglato nel 2019 con le tre Regioni capofila in tema di sanità, scuola, ambiente, lavoro, trasporti". Vale la pena ricordare, proseguono gli aderenti, "che l’autonomia differenziata, così cara alla Lega, viene proposta come decentramento amministrativo per ridurre la burocrazia ma, in realtà, dà alle regioni il potere di

legislazione esclusiva su materie importantissime".

In tal modo "si rischia di avere un’Italia spezzettata in cui le Regioni si organizzano come meglio credono, anche in maniera diversa fra di loro. Di conseguenza, è facile immaginare la fine dei contratti nazionali sostituiti pian piano da contratti regionali con tutele più deboli, diversi salari, diritti al ribasso e forze sindacali territoriali meno incisive". È evidente, concludono, "pensare a politiche ambientali scollegate da regione a regione con le già sperimentate conseguenze drammatiche su bonifiche, cementificazioni, inquinamento di acque, suolo e aria. È evidente che si avranno cure adeguate solo in funzione della propria residenza; in pratica ci si potrà curare meglio nelle regioni più ricche. Le lauree e le specializzazioni regionali offrirebbero risorse umane a chi potrà pagarsele, aumentando i disastri di una migrazione sanitaria permanente".