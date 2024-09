La proposta di Pariali: "Una giornata in onore del maestro Pavarotti"

Una giornata celebrativa e commemorativa a Portomaggiore in onore del maestro Luciano Pavarotti, da svolgersi in occasione del 6 settembre di ogni anno, anniversario della morte del grande tenore modenese. La proposta è di Aurelio Pariali, già sindaco di Portomaggiore con la lista civica Alleanza Portuense e ora esponente di Forza Italia. E spiega: "La stampa nazionale dà ampio risalto alla polemica conseguente al fatto che gli amministratori di Modena, città natale del grande tenore, non abbiamo organizzato nessuna cerimonia commemorativa per celebrare l’illustre concittadino. In conseguenza di ciò e sfruttando una proposta del Comune di Comacchio di svolgere uno spettacolo in suo onore nella cittadina lagunare, la vedova Nicoletta Mantovani ha deciso che sarà proprio in tale città che si darà corso alla commemorazione. Vorrei ricordare che, in qualità di sindaco, proprio nella nostra cittadina portuense, il 19 giugno 1994, ebbi l’onore di conferire la cittadinanza onoraria al maestro Luciano Pavarotti (nella foto), di cui in questi giorni appunto ricorre il diciassettesimo anniversario della morte". Pariali poi entra nel merito: "Tralasciando il giudizio che ognuno potrà esprimere circa la scelta degli amministratori di Modena, colgo l’occasione per annunciare che proporrò, insieme al nostro gruppo consiliare (Uniti per Portomaggiore ndr), all’amministrazione Bernardi, di promuovere una giornata celebrativa e commemorativa in onore del maestro, da svolgersi in occasione del 6 settembre di ogni anno, magari come iniziativa pre-fiera di settembre, anche attraverso lo svolgimento in accordo con la vedova Nicoletta Mantovani, di manifestazioni culturali o musicali adeguate, con il fine di mantenere viva la memoria del grande artista italiano di fama mondiale".

Franco Vanini