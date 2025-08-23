La proposta di Tagliavia (Cisl): "Insieme per un Patto sociale. Credito, formazione e lavoro"

Ferrara non può più permettersi di vivere di rimpianti e occasioni mancate. Ogni volta che si apre un dibattito sullo sviluppo del territorio riaffiorano entusiasmo e buone intenzioni, ma troppo spesso le parole restano sospese e gli impegni si disperdono. Eppure il tempo non è infinito: la stagnazione economica e demografica che colpisce la nostra provincia richiede scelte immediate e coraggiose. Per questo, oggi più che mai, serve un patto sociale che unisca istituzioni, parti sociali, politica e credito attorno a una responsabilità comune: dare a Ferrara un futuro.

In questo senso desidero ringraziare il Carlino per avere riportato al centro della discussione il tema dello sviluppo territoriale. Non è un gesto secondario: mettere a fuoco il problema significa costringere tutti – istituzioni, sindacati, imprenditori, cittadini – a guardarsi allo specchio e a riconoscere che la città e la provincia non possono più vivere di rendita. Il giornale ha avuto il merito di accendere i riflettori, e il nostro compito ora è non lasciare che quella luce si spenga nel giro di pochi giorni.

L’esperienza della Fri-El ha dimostrato come sia possibile attivare dinamiche virtuose quando pubblico e privato decidono di collaborare in modo costruttivo. Non va mitizzata come soluzione unica, ma resta un modello da tenere presente. Perché la verità è che Ferrara deve smettere di scegliere tra strade contrapposte e deve iniziare a percorrerle tutte insieme, con pragmatismo e realismo. Da sola nessuna misura è sufficiente, ma tutte – se integrate – possono restituire competitività e attrattività. Quali sono queste misure? In primo luogo, garantire accesso al credito alle imprese: senza finanza disponibile, anche le migliori idee rimangono sulla carta. In secondo luogo, rilanciare con decisione il ruolo del comune capoluogo, che deve tornare a essere motore dello sviluppo provinciale. In terzo luogo, costruire un sistema infrastrutturale moderno, sia materiale sia digitale, capace di sostenere la Zona logistica semplificata, che rischia altrimenti di restare un titolo senza contenuti. Infine, e non per importanza, occorre orientare la formazione: il territorio deve saper offrire al mercato del lavoro le competenze di cui ha e avrà realmente bisogno, evitando lo scollamento tra domanda e offerta che già oggi penalizza interi settori.

Questi pilastri, uniti al rafforzamento delle collaborazioni pubblico-private e al nuovo protagonismo di Sipro, indicano una direzione chiara. Ma non basta indicarla: bisogna muoversi con decisione. Per questo credo che la vera sfida sia costruire un patto sociale territoriale. Non una passerella mediatica, non una riedizione dei "Focus Ferrara" che in passato hanno prodotto più analisi che risultati, ma un impegno concreto, misurabile e condiviso. Un patto, insomma, che vincoli tutti gli attori della filiera economica e politica a fare la propria parte. Le parti sociali, portando competenza e rappresentanza. La politica, assumendo decisioni rapide e coraggiose. Le istituzioni, offrendo stabilità e visione di lungo periodo. Il sistema del credito, mettendo a disposizione strumenti adeguati e realmente accessibili. Nessuno può chiamarsi fuori, perché ognuno ha una responsabilità proporzionata al ruolo che ricopre.

La Cisl sostiene da tempo, a livello nazionale, la necessità di un patto sociale che sappia andare oltre le logiche corporative. Ferrara oggi ha bisogno di declinare quella proposta a livello locale, con un obiettivo preciso: fermare la spirale della rassegnazione e aprire una stagione di crescita condivisa. Non servono promesse solenni, servono atti concreti. Non servono slogan, serve un’agenda operativa scandita da tempi e responsabilità.

Il Carlino ha aperto una discussione preziosa. Ora il rischio peggiore sarebbe lasciare che resti confinata in poche pagine di giornale. Sta a noi – istituzioni, sindacati, imprese e cittadini – trasformarla in un percorso vero. Perché Ferrara merita molto di più che sopravvivere: merita di tornare a essere protagonista del proprio futuro.

* segretario generale Cisl