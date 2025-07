La protesta: "Alberi tagliati per il Summer Festival"

Il 105 Summer Festival incombe, venerdì sera a Porto Garibaldi, con tutti gli annessi e connessi. E ieri abbiamo ricevuto una lettera, documentata con alcune foto, da Caterina Bonazza, che spiega: "Alberi tagliati e ambiente danneggiato per il Summer Festival di Radio 105. Porto Garibaldi si è svegliata questa mattina (ieri, ndr) sotto un coro di proteste da parte di cittadini e turisti, indignati per quello che molti definiscono un vero e proprio scempio ambientale. Nella zona di via Sicilia, infatti, sono stati avviati lavori di potatura che hanno comportato il taglio spropositato di oltre due metri dalle radici di numerosi pioppi, con decine di alberi brutalmente sfoltiti nella loro piena vegetazione. Il motivo di questa drastica operazione è legato all’organizzazione del Summer Festival di Radio 105, previsto per domani. Tuttavia, non è chiara la necessità di intervenire sugli alberi per un evento che durerà poche ore e che si svolgerà in un’area molto limitata. La location scelta, infatti, è una zona residenziale e ristretta, che ha suscitato numerose polemiche tra i residenti e gli ambientalisti. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri forestali per vagliare la situazione.

Il festival, che lo scorso anno ha attirato circa 140.000 persone in giro per l’Italia, ha già suscitato discussioni per la sua collocazione a Porto Garibaldi. In passato, eventi di questa portata sono stati ospitati in location più adatte, come la spiaggia libera o zone come Lido Estensi e Lido Nazioni, che offrono spazi più ampi e meno impattanti. L’intervento di ieri rappresenta un ulteriore danno alla natura di Porto Garibaldi, la comunità si chiede se sia davvero necessario sacrificare così tanto il patrimonio arboreo per poche ore di divertimento."