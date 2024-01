La protesta degli agricoltori

Gli agricoltori si mobilitano contro la crisi. Organizzata dalla Cia, scenderanno in strada stamane all’insegna dello slogan "Insieme per cambiare l’agricoltura", a partire dalle 9. I trattori scenderanno sulla strada statale 16 ad Argenta per chiedere una profonda revisione della Pac. Per chi viene da Ferrara il presidio sarà circa 500 metri prima dell’agriturismo "La Sapienza" e in corrispondenza dell’impianto di ritiro cereali visibile dalla strada. Un altro presidio sarà al termine della nuova Statale 16 davanti alla rotonda. Una manifestazione per dire no a una Politica Agricola Comune Europea (questo l’acronimo di Pac), che toglie risorse alle aziende agricole e una crisi produttiva e commerciale senza precedenti. Per protestare contro un sistema agricolo che continua a penalizzare i produttori e che rischia di cancellare aziende e prodotti italiani. Si tratta di un’iniziativa trasversale e aperta a tutti: gli agricoltori di Cia Ferrara hanno dato avuto l’idea di mobilitarsi pochi giorni fa, anche alla luce delle proteste degli agricoltori in tutta Europa, e hanno invitato i produttori delle altre associazioni a unirsi a loro.

Si tratta, dunque, di una mobilitazione che ha l’obiettivo di unire nella protesta.