La protesta degli studenti. Poche case e a prezzi altissimi: "Affitto una tenda a 600 euro"

"Affitto tenda, 600 euro". "Vogliamo un futuro qui". "Il Governo dorme, ma noi dove dormiamo?". Eccoli alcuni degli slogan della manifestazione organizzata ieri da Udu, unendosi alla mobilitazione nazionale che coinvolge altre 25 città, in cui gli studenti hanno letteralmente piantato le tende nella piazzetta davanti la biblioteca del polo chimico biomedico per protestare contro una mancanza di soluzioni strutturali a livello statale contro il caro affitti. Udu riscontra infatti la mancanza da parte del governo di un piano di investimenti reale sulle strutture pubbliche. "Da quando siamo qui – racconta Mariantonietta Falduto, coordinatrice di Udu Ferrara – ci siamo confrontati anche con molti genitori che non trovano casa per i figli che iniziano non solo l’università, ma anche il dottorato di ricerca. Non è un problema solo delle matricole, è una situazione emergenziale che coinvolge una larga fetta di popolazione. Abbiamo scritto: ’Affitto tenda a 600 euro’ e molti ragazzi che si sono avvicinati, scherzando hanno detto che probabilmente sarebbe stata più comoda e avrebbero speso meno rispetto a casa loro. Altri hanno raccontato di non trovare camere doppie a meno di 400 euro a persona e i ragazzi hanno più difficoltà delle ragazze".

Secondo un’indagine condotta da Udu insieme a Cgil e Sunia, sindacato degli inquilini e degli affittuari, da una prima analisi dei dati è emerso che a Ferrara il ‘nero’ c’è ancora, un 7% dei casi; nel 13% si riscontrano invece casi di discriminazione sulla provenienza, sia per extracomunitari sia per meridionali. "Come Sunia – conferma Maurizio Ravani – abbiamo proprietari che vogliono affittare solo a ragazze e chiedono da dove arrivano. C’è tanta domanda, quindi la richiesta economica aumenta, ma i canoni concordati sono regolati per legge, possono essere limitati gli aumenti, per il contratto a canone libero no".

Problema che non è però solo degli studenti, come riporta anche Francesca Battista di Cgil: "Abbiamo molti lavoratori che vengono da fuori e non trovano casa, hanno le stesse difficoltà degli studenti, anche riguardo le discriminazioni, e ci sono addirittura proprietari che non vogliono chi ha bambini". Un primo tentativo di Udu sarà, come prosegue la coordinatrice, "dialogare con Unife e Comune, proponendo un investimento sui tanti alloggi di patrimonio pubblico sfitti che potrebbero essere riqualificati e resi abitabili. Proporre poi all’Università di incrementare l’interlocuzione con Ergo, l’ente regionale per il diritto allo studio, perché abbiamo bisogno anche di essere tutelati, altrimenti abbiamo gli alloggi ma a canoni che non possiamo sostenere. C’è chi specula sul diritto alla casa e allo studio. A molti studenti vengono proposti alloggi fuori dal centro storico, si potrebbe investire sui trasporti, perché non avremmo problemi a spostarci se avessimo la possibilità di arrivare per tempo a lezioni ed esami e avere almeno un paio di corse notturne in più".