La protesta dei frontisti: "Care strade vicinali, nessuno vorrà pagare"

Tiene banco la questione delle strade vicinali per le quali il sindaco ha scritto l’ordinanza di manutenzione con contributo da parte dei frontisti. Tra le strade indicate ce ne sono due a XII Morelli, di proprietà una della Partecipanza di Pieve e una della Partecipanza di Cento. In frazione si sta già discutendo della cosa.

"Una situazione confusa – dice il presidente della Consulta Matteo Malaguti –, alcuni residenti non vorrebbero pagare. Come Consulta rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni o chiarimenti da parte dell’Amministrazione". E spiega meglio. "Sapevamo già qualcosa di ciò che poi hanno fatto – dice ancora – era stato chiesto dal vicesindaco Vito Salatiello un incontro i primi di dicembre con i rappresentanti di via Casabianca, ad esempio, che è quella via che da noi aveva un percorso avviato da 10 anni per una sistemazione. In quell’occasione Salatiello aveva spiegato l’ordinanza che sarebbe uscita. E cioè che si sarebbe intervenuti in una determinata maniera e anche che tipo di intervento avrebbero fatto".

Punto interrogativo sul denaro. "Qualche accenno era stato fatto per il recupero delle somme – prosegue - ma come si era capito all’epoca, anche se nell’ordinanza non era indicato, non ci sarebbe stata una richiesta diretta ai frontisti. Quando è uscito il documento, la reazione politica di Fratelli d’Italia e la risposta del comune, si sono sapute le cose. Rimaniamo in attesa di uno specifico chiarimento anche noi perché nel frattempo anche i residenti di via Zigalotto si sono fatti avanti e hanno chiesto informazioni in più".

Lavori che sono urgenti. "Intanto aspettiamo i lavori perché via Casabianca soprattutto, ne ha assolutamente bisogno – sottolinea –. Via Zigalotto poi ha delle buche abbastanza importanti. Basti pensare che ci sta dentro una persona accovacciata. Hanno assicurato che gli interventi ci saranno in tempi rapidi da parte dell’impresa. Per il discorso del rimborso, vediamo, aspettiamo un chiarimento da parte dell’amministrazione un po’ più preciso. Puntiamo un mezzo dito anche sulle Partecipanze che sono state molto passive in questi anni. Capiamo che i soldi siano quelli che sono, ma stanno scaricando tutta la questione agli altri. Quella di Cento poi è in una situazione dove non sta intervenendo nemmeno sugli stradelli ghiaiati se non in modo blando e ora siamo nuovamente daccapo. Rimaniamo in questa fase di attesa".

Laura Guerra