La protesta dei residenti: "Basta con i roghi, fermate il piromane dei cassonetti"

Paura per i residenti di via Santa Caterina da Siena, a Ferrara, stanchi degli incendi appiccati da un uomo. I vigili del fuoco sono intervenuti già sei volte (anche il 31 dicembre), per spegnere un fuoco appiccato su un balcone di un edificio (probabilmente utilizzando stracce imbevuti di liquido infiammabile). L’abitazione è teatro da alcuni giorni di roghi che si ripetono in modo preoccupante. Anche nell’ultima occasione sono arrivati i pompieri e una pattuglia dei carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo. La situazione, ultimamente, è peggiorata e il piromane è stato segnalato dai residenti. I vicini sono molto preoccupati, l’uomo è stato più volte trasportato in ospedale durante le feste, anche per aver respirato il fumo degli incendi divampati a raffica.Le fiamme hanno interessato anche i cassonetti vicino all’abitazione. Le proteste dei residenti sono diventate segnalazioni per le forze dell’ordine. Nei giorni scorsi , del resto, sono state presentate diverse denunce ed esposti, ma senza alcun risultato tangibile. Un residente racconta: "Continuamente vediamo appiccare roghi in diversi parti dell’abitazione – sbotta –. Le fiamme hanno raggiunto anche l’esterno. Alcuni di noi non lasciano le loro case per paura che uno dei roghi interessi una delle abitazioni confinanti. Abbiamo chiesto aiuto alle forze dell’ordine ma per ora pare non si riesca a fare nulla. E intanto viviamo un incubo"