La protesta dei residenti: "Chiudete il canile abusivo"

"Silenzio basta!". Ieri una trentina di persone hanno manifestato pacificamente per richiedere l’attenzione delle autorità competenti su 70 cani e due edifici. Tra gli enti che possono intervenire ci sono l’Ausl con i suoi veterinari e il comune di Bondeno. Una vicenda che sui social sta facendo il giro d’Italia dopo la morte, tragica e devastante, della cagnolina Lea. I racconti e le testimonianze di volontari che hanno avuto a che fare con questa realtà si moltiplicano. E sono raccapriccianti. Ieri mattina, la scritta su un lenzuolo, la manifestazione autorizzata, la partecipazione ordinata per dare dignità a un numero imprecisato di cani. All’arrivo dei carabinieri, impegnati solo in servizio d’ordine pubblico per una manifestazione autorizzata sulla strada, la gente ha applaudito.

Ad indicare la fiducia. Sono almeno 70 i cani. Sono tutti di proprietà della stessa persona, una donna di Mirabello che vive facendo la ‘volontaria’, dedicandosi esclusivamente a questo impegno, per il quale ha scelto due sedi in territorio bondenese. "Li ha tutti microchippati a suo nome e li cede, facendo da intermediario, in affido alle persone" ci mostrano i manifestanti. Cani che, attraverso le staffette volontarie, arrivano per lo più dal sud. "Il Comune di Bondeno deve controllare - segnalano i manifestanti –. Come può permettere che una sola persona abbia 70 cani tutti a suo nome? Non c’è un regolamento che impedisce pratiche e situazioni come queste? – chiede Michela Maiocco -. Comune e Ausl devono controllare affinché le norme igienico sanitarie vengano rispettate".

Non è un canile autorizzato ma la scelta privata e libera di una donna. La mirabellese accoglie infatti i cani in due luoghi: un magazzino e una casa non disabitata di sua proprietà in via provinciale a Santa Bianca di Bondeno, dove ieri mattina sulla strada pubblica si è tenuta la manifestazione, e in una casa in affitto, con anche recinti esterni, nella vicina via Suore a Cantalupo. Qui non serve violare la proprietà privata per vedere la situazione dei cani. Basta affacciarsi dalla strada e guardare dentro ai box: "Non c’è acqua nelle ciotole ma addirittura dentro ci sono escrementi" indica Rita Recchi. Si alza tra i campi l’abbaiare di cani soli, in un luogo che ben due anni fa, era stato oggetto di una "ordinanza urgente" del sindaco che, dopo il sopralluogo dei veterinari dell’Ausl, dei carabinieri forestali e delle guardie zoofile di Oipa, intimava di sgombrare il ‘canile abusivo’ di Cantalupo in massimo due mesi. "Da allora purtroppo non è cambiato nulla" indicano con amarezza i manifestanti. Claudia Fortini