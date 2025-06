La protesta del biogas. Il giorno del flash mob : "Tutti davanti ad Arpae"

"Lavoriamo in maniera condivisa con gli pubblici, per evitare nuovi impianti a biometano". Il coordinamento provinciale Nobiogas-Nobiometano e la Rete Giustizia Climatica di Ferrara organizzano per domani, alle 16, un flash mob davanti alla sede di Arpae di Ferrara (Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente Emilia-Romagna) in via Bologna. I dettagli sono stati presentati dai promotori dell’iniziativa ieri mattina al centro documentazione donna. Erano presenti Corrado Oddi (Rete Giustizia Climatica), Sandra Travagli (comitato No biometano cittadini Villanova) e Gian Gaetano Pinnavia.

Un’occasione pubblica per ribadire e chiedere una partecipazione alle decisioni, oltre a regole omogenee e stringenti per evitare nuovi impianti di biometano in provincia. Inoltre vengono chiesti efficaci controlli sugli impianti in essere. "Arpae deve svolgere compiutamente – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – il proprio ruolo di prevenzione e controllo sulle questioni di carattere ambientale. In specifico, Arpae ha un ruolo importante nelle procedure di autorizzazione degli impianti di biometano e non solo. Certamente la legislazione nazionale e regionale lascia troppo spazio alle imprese che vogliono realizzare questi impianti, ma anche Arpae contribuisce in un certo qual modo a questa situazione". Nel corso della presentazione del flash mob, i promotori hanno annunciato che è stato fissato un incontro proprio con Arpae il prossimo 23 giugno, proprio per discutere delle segnalazioni avanzate dal Coordinamento provinciale Nobiogas-Nobiometano e la Rete Giustizia Climatica. Nel loro intervento è stato sottolineato come il territorio provinciale sia quello maggiormente coinvolto per il numero di impianti a biometano. "Tant’è che oggi – proseguono gli organizzatori – il territorio della provincia di Ferrara produce circa il 60% di tutto il biometano della regione. Saremo davanti alla sede di Arpae di Ferrara per chiedere più possibilità di partecipare alle decisioni da parte dei Comitati e dei cittadini, regole più stringenti per evitare ulteriori installazioni di impianti di biometano in provincia, più controlli sugli impianti in essere".

Mario Tosatti