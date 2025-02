La protesta del tricolore. Trattori sulla Statale 16: "Salviamo l’agricoltura"

Bandiere tricolore sulle cabine, il suono dei clacson, i trattori lasciano piazza Castello. "Niente agricoltori, niente cibo", si legge nel cartone attaccato al muso di un Massey Ferguson, gigante rosso d’acciaio che sussulta sull’acciottolato. A qualche chilometro, sulla statale 16, il primo presidio in Emilia Romagna che ha riunito le tre sigle, gli agricoltori italiani Emilia Romagna, Agricoltori attivi romagnoli e Coapi (coordinamento agricoltori pescatori italiani). Un centinaio di trattori, che poi hanno sfilato lungo quella striscia di cemento che dalla nostra provincia va verso la Romagna. "Il nostro simbolo è la bandiera italiana – spiega Evro Manaresi, che si occupa di manutenzione dei boschi e del verde –. Uniamo agricoltori, pescatori, aziende, consumatori. Insieme contro la crisi dello stato sociale. Sfiliamo con i trattori, ma incontriamo anche i comuni. Perché i sindaci si facciano interpreti delle nostre lotte, in difesa dell’agricoltura, del made in Italy, la nostra bandiera, il nostro orgoglio". Una delegazione, dopo aver parcheggiato i trattori, ha incontrato il vicesindaco Alessandro Balboni. Il crollo dei redditi, l’aumento dei costi produttivi, il cappio della burocrazia, la concorrenza sfrenata di paesi con meno regole da rispettare. Questi i temi portati sul tavolo di Balboni. "Chiediamo a governo e Regioni – aggiunge Manaresi, organizzatore del presidio – di attivare lo stato di crisi per il settore. Arriviamo da trent’anni di abbandono di un comparto cruciale per il nostro paese. Il nostro movimento parte dal basso, dalle istanze delle popolazione". Un anno fa il primo presidio a Castel San Pietro Terme (Bologna). "Da allora poco si è mosso, la nostra protesta non si ferma".