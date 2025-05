La protesta delle associazioni: "Il Comune non ci può cacciare. Qui un presidio di socialità"

La cosa che colpisce, appena varchi la soglia, è la moltitudine di colori. Scritte, disegni, bandiere. Tantissime foto appese al muro. Accanto la scritta di una celebre canzone "We are the World". La sede dell’associazione Cittadini del mondo racconta, già a una prima vista, tante storie. E ieri, l’assemblea pubblica organizzata dai militanti e che ha coinvolti diverse realtà associazionistiche e politiche, aveva lo scopo di provare a cambiare il finale a un’altra – storia – che sembra già scritto.

IL NODO DELLA SEDE"Non ce ne possiamo andare da questa sede. Quello che abbiamo ricevuto dal Comune, è uno schiaffo a trent’anni di attività che facciamo per tutti coloro che bussano alla nostra porta. Non possiamo essere cacciati via". Piove a dirotto. Adam Atik, il presidente di Cittadini del Mondo, piazza una cassa appena fuori dall’uscio e parla dal microfono. Ricostruisce la vicenda che, nelle settimane scorse, ha visto consumarsi lo scontro fra l’associazione e la Giunta. In sintesi, il contratto di comodato d’uso è scaduto lo scorso anno ma, stando alle ricostruzioni dei volontari dell’associazione, già ne 2023 Cittadini del Mondo si era attivata per chiedere lumi su come prorogarlo. "Non ci è stata la risposta". Poi, aggiunge Hajar Sahbaoi (vicepresidente), "è arrivata la doccia fredda del 7 aprile scorso: una pec che con la quale l’amministrazione ci ha intimato di liberare la sede entro due mesi. Una situazione che per noi è insostenibile, anche solo per trasferire ciò che abbiamo qui dentro". "Non possiamo accettare – riprende – che l’amministrazione voglia cancellare questo presidio". A rincarare la dose un altro componente dell’associazione Oligert Osmani. "Il ruolo di questa realtà – scandisce – è stato, negli anni, anche quello di costruire un punto di riferimento che è legato strettamente alla collocazione della nostra sede. Motivo per il quale la proposta, avanzata verbalmente dall’assessore Cristina Coletti durante l’incontro che abbiamo avuto, è per noi inaccettabile perché perderemmo completamente la nostra centralità". Di qui la richiesta di "una proroga rispetto alla scadenza prevista per lasciare i locali, almeno fino a settembre". La ricostruzione che fa uno dei militanti è che "il Comune voglia vendere l’immobile di via Kennedy, 24 a Ferrara Tua".

TESTIMONIANZEGli interventi dei vertici di Cittadini del Mondo sono alternati a una serie di testimonianze di persone che, a vario titolo, hanno usufruito dei servizi erogati. Fra questi c’è quello di Alessandra, una ragazza brasiliana che dice a chiare lettere: "Questa è diventata casa mia. È il posto in cui ho imparato l’italiano. Non ce ne possiamo andare". Adamou, che lavorava come operaio in un’azienda del territorio, dopo aver raccontato le traversie legate all’ottenimento del permesso di soggiorno (sulle quali ha indugiato anche la militante Carola Peverati), confida che "Cittadini del Mondo è come una madre che risolve i problemi".

CONNESSIONIQuella legata alla sede di Cittadini del Mondo, è solo l’ultima frattura che si consuma tra l’amministrazione e una parte del mondo associazionistico. Significativa, sotto questo punto di vista, la presenza del presidente della Resistenza, Francesco Ganzaroli. "Il Comune – scandisce – sta escludendo dal centro tutte le associazioni ritenute scomode. Il modus operandi è sempre lo stesso e lo abbiamo subito sulla nostra pelle, così come lo hanno subito Csv e arci Bolognesi". L’invito di Atik è quello di "restare tutti uniti, difendendo i nostri diritti ed evitando che vengano calpestati".

LA POLITICAL’occasione di ieri, oltre che per dimostrare solidarietà all’associazione, è stata una prova di unità per l’opposizione. O, meglio, per tutto quel mondo parapolitico oltre che partitico in senso stretto che è ostile all’attuale maggioranza. Dopo l’intervento (con un vocale) della consigliera regionale di Avs, Simona Larghetti, è Arianna Poli (civica Anselmo) a invitare i presenti a "non disperdersi" e a "essere qui, tutti i giorni: non possiamo accettare che questi spazi di socialità siano chiusi". Accanto a lei, il collega Leonardo Fiorentini. Poi il Pd, largamente rappresentato: dalla consigliera Sara Conforti al collega Enrico Segala, passando per Anna Chiappini, Flavio Romani, Tommaso Cristofori e i due sfidanti al congresso comunale, Leonardo Uba e Giada Zerbini. Ma è Davide Nanni che rilancia sulla necessità di "un’azione corale di protesta dentro e fuori le istituzioni. Il Comune non può fare cassa con gli immobili pubblici per pagare eventi privati". Annuisce in sala Anna Zonari (La Comune). Accanto a lei Francesco Colaiacovo, ex capogruppo dem. Schierati anche tutti i maggiorenti della Cgil. Non mancava neanche Corrado Oddi del Forum Ferrara Partecipata, oltre a Sergio Golinelli (Sinistra Italiana). Persino Danny Farinelli (Azione), è intervenuto. Una prova di campo larghissimo? Ah, mancavano i 5 Stelle.