La protesta per salvare la sede. Appello di Csv e Terzo Settore: "Serve una soluzione condivisa"

La voce del volontariato si leva da via Ravenna. Da quella che in molti considerano ‘casa’. Doveva essere una conferenza stampa, in realtà di fronte a Chiara Sapigni (vicepresidente del Csv) e Chiara Bertolasi (portavoce del Forum Terzo Settore), c’è una platea gremita di pubblico. Il nodo da sciogliere è sempre quello: la sede di via Ravenna, 52. La sede del Centro Servizi Volontariato.

Da mesi l’interlocuzione tra vertici delle associazioni e amministrazione è serrata. La volontà del Comune è quella di destinare l’immobile ad un’altra realtà e di collocare il Csv in via Bologna, 637 (l’ex sede Coldiretti). Tuttavia, già dal maggio scorso, la proposta era stata ritenuta "inaccettabile" dal Csv. Di qui, l’appello lanciato ieri che si articola su tre livelli: "Una campagna di sensibilizzazione pubblica, con assemblee e iniziative di piazza promosse dal Csv e dal Forum – dicono Sapigni e Bertolasi – per raccontare e valorizzare il ruolo delle associazioni nella vita della città. Parallelamente, chiediamo l’apertura di un tavolo permanente di confronto partecipato tra il terzo settore e le istituzioni pubbliche, per co-progettare politiche di sostegno, ascolto e sviluppo. E, da ultimo, chiediamo un incontro ufficiale con il sindaco, il presidente del Csv e il presidente del Forum per rafforzare un metodo strutturato di dialogo, corresponsabilità e visione condivisa". Al momento, le associazioni che hanno aderito sono 89. Ma, annunciano, "da oggi è online il sito dell’appello attraverso il quale contiamo di raccogliere altre adesioni ma anche suggerimenti pratici". Sia Bertolasi che Sapigni tengono a chiarire che "la nostra iniziativa non ha un intento polemico, ma vuole accendere una luce su un problema reale. Noi vogliamo il dialogo, un confronto".

L’altro ieri, in tarda mattinata, è stata inviata una missiva da parte di Csv e Forum Terzo Settore proprio per chiedere un incontro all’assessore Cristina Coletti. Per il giorno stesso. D’altra parte, come Sapigni stessa ammette, era abbastanza improbabile che potesse accondiscendere dato lo scarsissimo preavviso. L’ex assessore, entra nel vivo della questione sede e motiva il diniego su via Bologna. "Si tratta – dice – di un immobile molto ampio, che senz’altro può essere adatto a ospitare tante associazioni, ma non le nostre. È troppo decentrato e il rischio sarebbe quello di vedere escluse molte persone che oggi frequentano la sede di via Ravenna". Anche Antonella (volontaria di Emergency) e Roberto Baroni (Aido) rafforzano questa idea: "La sede, deve restare qui". Anche Bertolasi, sul punto, non ha dubbi. "Per noi – dice – avere la sede in un punto piuttosto che in un altro non è dettaglio secondario e tanto meno un capriccio. Le persone che frequentano il Csv si aspettano che sia qui". Da cronoprogramma la concessione del Comune – già peraltro prorogata diverse volte – dovrebbe durare fino alla fine dell’anno. Poi, non si sa. "Non ci si può accorgere del volontariato solo quando ci sono le emergenze – conclude Sapigni – e già le associazioni sono in affanno in termini economici, se poi aggiungiamo anche il tema delle sedi, diventa davvero tutto molto complesso. Il nostro intento è dialogico, ma il volontariato non può affrontare da solo difficoltà su difficoltà". Durante la conferenza non sono chiaramente mancate le citazioni dei casi de La Resistenza e dei Cittadini del Mondo. Benché, in particolare quest’ultimo, abbia una storia a se: è parte del piano delle alienazioni del Comune, votato nei mesi scorsi dal Consiglio Comunale. Adesso, il boccino, è in mano all’amministrazione.