La protesta sui bilancioni: "Concessioni, iter lunghi"

COMACCHIO

Bilancioni o padelloni a seconda della provincia dove insistono, espressioni della storia dei territori ferraresi o ravennati che oltre ad esercitare l’atavica passione, nel proprio futuro vedono la vocazione ricreativa ed escursionistica. La capacità di far aggregare e socializzare sempre più le persone, di sostegno sociale della popolazione anziana e sola con progetti che stanno decollando assieme ad una perfetta integrazione nei sistemi di monitoraggio dell’ecosistema acquatico. Un’attualità, ma anche future idee e progetti, ostacolati dalla diversità di regolamenti e dalle differenti modalità di concessioni a seconda che si tratti del demanio marittimo o idrico. Lo hanno detto, auspicando un tavolo con la Regione "qualunque sia il nuovo presidente" il ravvenate Fabio Baldini presidente di Assopesca assieme al vice, il ferrarese Ottorino Zanellati nell’ambito di una conferenza stampa, per stigmatizzare le crescenti difficoltà a far vivere questa tradizione di pesca e aggregazione. Rappresentano 2.800 soci che orbitano su circa 700 bilancioni dei quali 200 nel ferrarese, principalmente a Comacchio, e 13 che sul Po di Volano a Codigoro. "La politica deve fare chiarezza - dicono - oggi per riconfermare la concessione di un capanno abbiamo un iter spedito e lineare per quelli che insistono nel demanio marittimo mentre per quello idrico sono complesse, devono superare i pareri di 4 enti ed alla fine quando si arriva a quello di Arpae tutto si arena senza certezze. Senza contare che qualora si superino tutti gli ostacoli viene chiesto il pagamento retroattivo, per 10 anni, di un canone decennale del costo di 3.000 euro annui". Bilancioni che hanno bisogno di manutenzioni perchè quasi tutti in legno che si possono raggiungere, a volte, solo superando strette in legno e altre necessitano della posa di un palo perchè conficcati nell’acqua.

"Tutte queste opere a volte non si possono fare perchè - aggiungono - la concessione è ancora in itinere, senza costare che per quest’ultima e le spese minime si spendono in media quasi 4.000 euro annui e se pensiamo che gran parte dei fruitori sono anziani i costi non sono poi così bassi. La sostituzione di una rete costa 800 euro, solo per fornire una dato, il granchio blu ci mette del suo e perdere queste tradizione sarebbe un peccato". Chiedono un legge regionale che normi le regole uguali in tutti i comuni, senza volerne uniformare le modalità costruttive "la diversità è bellezza". Tecnici che a volte sono troppo tecnici "quindi è la politica che deve dare queste risposte e soluzioni - concludono Bini e Zanellati - su strutture che esistono dall’inizio dello scorso secolo e lasciarle andare in rovina sarebbe una grave sconfitta per tutti".

