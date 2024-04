"La Protezione civile sono io". In 300 a lezione con i volontari

Divise e orgoglio, la lezione dei volontari. Quasi 300 persone fra alunni ed insegnanti sono andati per un giorno a scuola di Protezione Civile. Obiettivo dell’iniziativa era quello di conoscere il preziosissimo lavoro dei volontari a supporto della popolazione durante le emergenze che si verificano ormai con sempre maggiore frequenza. Si è concluso, l’altro giorno, nella sede della Protezione Civile di via Marconi il percorso che si è sviluppato nell’ambito dell’iniziativa intitolata ‘La Protezione civile sono io’, un progetto che si è realizzato all’interno di 12 classi di 9 scuole primarie della città e delle frazioni. La scorsa mattina gli scolari hanno così potuto guardare da vicino e toccare con mano le attività che sono state effettuate dai 100 volontari coinvolti nell’evento gestito dal Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Protezione Civile e coordinato dai volontari Ciro Cavallini e Ugo Pazzi che sono stati accolti con grande interesse dagli stessi alunni. All’iniziativa ha portato i saluti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, che ha ringraziato gli operatori per la grande dedizione che li spinge ad esserci sempre al fianco delle persone che sono più in difficoltà. Un lavoro prezioso che ha portato al superamento di tante emergenze e che può essere di grande insegnamento per i più bambini. Le scuole primarie del territorio coinvolte in questo lungimirante progesso sono la Govoni, Poledrelli, Leopardi, Mosti, Alda Costa e Manzoni di Ferrara, ma anche quelle delle frazioni di Quartesana, Baura e del comune di Masi Torello.