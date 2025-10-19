La provincia a due velocità. Fanalino di coda per la crescita. Ma l’occupazione tiene il passo

Ferrara si conferma una provincia in bilico tra segnali di vitalità e difficoltà strutturali. I dati più recenti, contenuti nel report congiunturale di Unioncamere Emilia-Romagna elaborato dal centro Studi Confartigianato, restituiscono un quadro complesso: se da un lato il territorio estense può guardare con un certo ottimismo alle prospettive occupazionali, dall’altro resta indietro rispetto alla maggior parte delle province della regione sul fronte della dinamicità imprenditoriale e della crescita del tessuto artigiano.

Imprese: la crescita più lenta della regione. Nel secondo trimestre del 2025 Ferrara ha registrato un saldo positivo di 82 imprese, con un tasso di crescita dello 0,26%, uno dei più bassi dell’Emilia-Romagna. Per fare un confronto: Modena è cresciuta dello 0,64%, Bologna dello 0,58%, Reggio Emilia dello 0,48% e Parma dello 0,43%. Anche Ravenna, pur faticando, ha fatto meglio con uno 0,33%. Il quadro non cambia se si guarda al comparto artigiano: Ferrara conta oggi 8.160 imprese artigiane, ma l’incremento è stato appena dello 0,10%, ben lontano dai ritmi di Rimini (+0,61%) o Ravenna (+0,58%). Segno che il settore tradizionalmente trainante dell’economia locale fatica a rigenerarsi.

Lavoro: Ferrara nuota controcorrente. Se l’imprenditoria stenta, il mercato del lavoro offre invece uno spiraglio. Per il trimestre settembre-novembre 2025 le previsioni di entrate occupazionali nelle imprese ferraresi sono in crescita del +2,6%, un dato sorprendente in una regione dove la maggior parte delle province registra flessioni: Ravenna -5,3%, Modena -5,1%, Bologna -2,0%. Questo significa che, almeno nel breve periodo, le imprese ferraresi guardano con maggiore fiducia alle assunzioni, in controtendenza rispetto ai poli industriali più forti. "Speriamo che le nostre imprese riescano a trovare le figure professionali adeguare alle proprie esigenza produttive", è il commento di Paolo Cirelli segretario provinciale di Confartigianato Ferrara. Energia: un peso ancora gravoso. Resta pesantissimo l’impatto dei costi energetici. Nei primi sette mesi del 2025 Ferrara ha visto un rincaro del +51,2% rispetto al 2021, un valore superiore alla media nazionale (+49,8%) e solo leggermente inferiore rispetto alle province più colpite, come Ravenna (+54,8%) e Reggio Emilia (+54,6%). Per le piccole e medie imprese significa margini più stretti e meno risorse per investire. "Servono politiche di intervento sulle componenti fiscali e sugli oneri di sistema ancora troppo elevate rispetto alla media europea e alle grandi imprese".

Export e mercati esteri: uno sguardo al Mercosur. Ferrara non è tra i grandi poli esportatori dell’Emilia-Romagna, dominata da Bologna, Modena e Parma, ma mostra un dato interessante: la sua esposizione commerciale verso il Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay) è pari allo 0,54% del valore aggiunto provinciale, più alta della media nazionale (0,42%) e vicina ai livelli di province molto più industrializzate. "Una nicchia che, se ben coltivata, può diventare un punto di forza".

Tra opportunità e fragilità

Il quadro di Ferrara è quindi fatto di contrasti. L’imprenditoria cresce, ma a passo ridotto, e il comparto artigiano rischia di restare al palo. " Le imprese devono fare i conti con il caro-energia, che erode competitività "e con la diminuzione costante del credito necessario alla produzione". "Se si intravvedono timidi segnali incoraggianti, l’auspicio che le imprese possano trovare nel mercato del lavore quelle disponibilità e competenze soprattutto nelle giovani generazioni per garantire sviluppo e continuità aziendale".

"Ecco perché riteniamo determinante un grande piano per i giovani che possono essere incentivati a rimanere sul nostro territorio" Eppure, il mercato del lavoro lancia segnali incoraggianti: Ferrara "potrebbe essere una delle poche province emiliano-romagnole a vedere aumentare le entrate". A ciò si aggiunge la possibilità di giocarsi una carta internazionale grazie all’apertura verso il Mercosur, che rappresenta una finestra di opportunità in un contesto di export sempre più complesso. "La sfida, per Ferrara, sarà quella di sostenere la nascita di nuove imprese e rafforzare il tessuto artigiano, mentre istituzioni e associazioni dovranno lavorare per alleggerire il peso dell’energia, garantire il credito necessario e accompagnare le imprese verso una maggiore internazionalizzazione. Solo così i segnali positivi del mercato del lavoro potranno trasformarsi in crescita stabile e diffusa".

re. fe.