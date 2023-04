"La Provincia non l’ha protetto"

L’avvocato Fabio Anselmo si sta occupando dello strascico giudiziario della tragedia di Valerio Verri, la guardia ecologica volontaria di Legambiente, uccisa l’8 aprile del 2017 da Igor Vaclavic - Norbert Feher, nel Mezzano. La famiglia di Verri, i figli e la moglie, chiedono giustizia in tribunale accusando la Provincia di non aver protetto il proprio caro che venne ucciso durante un pattugliamento della Polizia provinciale. La partita è ancora aperta anche se come dice lo stesso avvocato Anselmo "si vuole dare tutta la colpa a Igor di quanto accaduto". E aggiunge: "Ci devono però spiegare perché un volontario si trovava su quell’auto la sera dell’8 aprile 2017. E perché, sempre un volontario, si mise a inseguire il furgoncino in fuga, guidato dal killer". Igor il russo aveva ucciso una settimana prima il barista di Budrio nel bolognese Davide Fabbri, e quindi c’era già un allarme in atto.