La provincia ‘zona arancione’ per incidenza di infortuni

Ferrara si piazza in ‘zona arancione’ in regione per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. L’Osservatorio sicurezza e ambiente Vega engineering mutua il sistema dei colori al quale ci ha abituato l’emergenza pandemica per classificare il rischio di infortunio regione per regione e provincia per provincia. A pochi giorni dalla tragedia di Firenze, quella delle ‘morti bianche’ continua ad essere una tematica quanto mai attuale. Una piaga che i dati di Vega engineering fotografano in tutta la sua drammaticità. Partiamo da un dato. La zona arancione, quella in cui si trovano l’Emilia-Romagna e Ferrara all’interno di essa, è la zona che, subito dopo la rossa, raggruppa le regioni con l’incidenza di mortalità sul lavoro tra le più elevate a livello nazionale. A fine dicembre 2023, il rischio di infortunio mortale in Emilia-Romagna (35 morti per milione di occupati) risulta essere, anche se di poco, superiore alla media nazionale pari a 34,6. Per quanto riguarda le incidenze nel dettaglio abbiamo Ravenna, Forlì-Cesena, Parma e Piacenza in zona rossa con un’incidenza rispettivamente di 58, 56,5, 52,8 e 47,9, seguite in zona arancione da Ferrara (41,8) e da Modena (33,7) che si trova in zona gialla. Nella meno rischiosa zona bianca ci sono infine Bologna (21,3), Reggio Emilia (17) e, in fondo alla classifica, Rimini (13,8).