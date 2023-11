"La querela del sindaco?. Questa non è democrazia"

"Ciò che sta succedendo a Vigarano, dove il sindaco Davide Bergamini e la giunta hanno deciso di querelare una consigliera di opposizione, semplicemente perché ha svolto il suo mestiere di controllore e messo in atto azioni di trasparenza verso i cittadini, è a dir poco inquietante". Tuona il segretario provinciale del Pd ferrarese Nicola Minarelli che prende la parola ed esprime solidarietà e fiducia ad Agnese De Michele: "Ci tengo ad esternare il mio sostegno e quello di tutto il Pd provinciale – sottolinea Minarelli - ad Agnese De Michele, esprimendole vicinanza e tutta la solidarietà del caso". L’occasione anche per un affondo politico: "Voglio cogliere l’occasione per evidenziare ancora una volta quale è il volto della destra al potere – fa notare - . Dico purtroppo e ancora una volta, perché non è il primo caso in cui il potere viene esercitato con prepotenza, quasi a voler impaurire gli oppositori nello svolgimento del proprio compito". Le considerazioni si estendono: "Per la destra al potere tutto ciò che incalza e rovina i propri piani non è tollerato ed è avversato– sottolinea Minarelli –. Il loro obiettivo infatti è fare ciò che vogliono senza che ci siano critiche e non far uscire determinate informazioni. Ma l’esercizio dell’amministrazione pubblica è altra cosa – insiste il segretario provinciale -. Ammettere che ci sia contraddittorio e anche che azioni ispettive vengano svolte è la garanzia del sistema democratico, di un sistema che funziona". Da qui la scelta di prendere posizione: "E’ per questo che ancora di più va sostenuta l’attività che la consigliera Agnese De Michele sta facendo – conclude Nardini - e con lei tanti altri amministratori di minoranza a Vigarano e in altri comuni. Lo facciamo per loro ma anche per affermare, ancora di più, che ci sono in campo due idee totalmente diverse di politica. Da un lato ci siamo noi che la vediamo come servizio, dall’altro c’è chi la vede come possesso". Intanto la De Michele è passata al contrattacco:

"Ho dato ampio mandato al mio legale Fabio Anselmo, di valutare ogni opportuna azione a tutela della mia onorabilità e reputazione". E ancora: "Ho appreso, con grande incredulità di essere stata querelata dal sindaco – spiega – per aver divulgato il contenuto di una perizia effettuata da un Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Ferrara, causando così, a suo avviso, un grave danno all’amministrazione". Accuse che la De Michele ritiene "del tutto infondate considerando che ho acquisito la documentazione con regolare accesso agli atti sui quali non c’è traccia di restrizioni di alcun genere".

Claudia Fortini