La quotidiana odissea della sosta: "L’ospedale è preso d’assalto. Basta col parcheggio selvaggio"

Piove e fa freddo; sono le 8,45 del mattino e sul viale che porta all’ingresso dell’ospedale di Cona ci sono varie auto in attesa di svoltare a destra nel parcheggio già affollato. Davanti alla mia ci sono tre macchine alla ricerca di uno stallo libero. C’è chi si è arreso e ha parcheggiato sulla strada della grande rotonda oppure sul prato. A causa di chi si ritaglia un posto fuori dalle righe, occorre fare manovra ogni volta che si entra nelle stradine del parcheggio. Assurdo percorrere gli altri corridoi alla ricerca di un posto: le emissioni di Co2 e di polveri sottili vanno alle stelle, le lancette sull’orologio avanzano impietose per chi ha appuntamento per le 9.15. Da sotto un ombrello variopinto spunta, William Volta ‘vedetta’ degli stalli liberi: abbasso il finestrino e chiedo se mai ci fosse un posto. Allarga le braccia: "No, qui dal lunedì al venerdì è sempre così. Non solo quando piove, anche quando c’è il sole, a quest’ora, specialmente in inverno, è tutto pieno. Bisogna andare nei posteggi lontani dall’ingresso principale e farsela a piedi". L’auto davanti, una Panda vecchissimo modello, insiste a girare, la prima della fila invece si ferma, finalmente c’è un posto, scende un uomo, cappuccio in testa e tanta felicità. Gli chiedo dove sta andando: "Mia moglie ha partorito – dice Giacomo Volta –. Il piccolo l’ho chiamato Leonardo. È da tre giorni che vado vanti a indietro. Trovare un parcheggio è un’impresa. Insomma, è una giungla". Lo saluto e provo a parcheggiare in un altro settore vicino all’ingresso. Niente da fare: i posti, sono tutti occupati, "senz’altro anche da chi lavora all’ospedale o ci studia", sottolinea un paziente. Da un’utilitaria scende un anziano con in mano una serie di buste. Paolo Taddia sta a andando a trovare la madre di 96 anni e ammette: "Qui di giorno è pienissimo. La sera trovi più facilmente un posto". Finalmente anch’io trovo uno stallo libero L’orologio segna le 9,07, quasi quindici minuti di girotondo per parcheggiare, con tutte le negative conseguenze ambientali. Accelero il passo, sono al piano dell’ambulatorio appena in tempo, accaldato, sudato. L’esperimento è concluso: è fuor di dubbio che i parcheggi all’ingresso non sono sufficienti. L’unica soluzione, per rispettare le regole, è accontentarsi dei posteggi lontani. Una scelta che in molti snobbano. Silvia Masini non la pensa così: "Vado diretta ai settori più lontani. Faccio una passeggiata". Per Alice Bracci durante la settimana "è un’impresa parcheggiare. Meglio il fine settimana". Rita Romagnoli guarda lo stradone: "Ci sono giorni che lì si ammassano macchine ovunque". Trovare chi si lamenta dei posti auto a Cona non è difficile, ma la dotazione dei parcheggi, secondo l’azienda sanitaria, è di tutto rispetto. L’Ausl fa sapere che sono 2.362 di cui 124 destinati ai disabili (in numero tre volte maggiore rispetto alla legge, che prevede 1 posto riservato ogni 50). Le aree di parcheggio sono 8. Ecco l’elenco: due destinate agli ingressi principali; uno per l’utenza autorizzata; due per il pronto soccorso; uno per la camera mortuaria; uno destinato ai dipendenti, ma che viene utilizzato anche dall’utenza; un parcheggio coperto; uno destinato agli utenti che accedono alla ’Riabilitazione San Giorgio’. "La tendenza – spiega Ausl –, nonostante alcuni parcheggi dispongano di molti stalli liberi, è quella di tentare di parcheggiare (anche se in divieto) il più vicino possibile agli ingressi principali della struttura (1 e 2) anche quando questo significa posteggiare in aree non consentite che ostacolano il traffico. La ’sosta selvaggia’ è anche e soprattutto pericolosa per il transito dei mezzi di soccorso e dell’autobus, che spesso si trovano in difficoltà proprio a causa della presenza di veicoli fermi in posizioni scorrette. Le zone dei parcheggi più ’distanti’ dagli ingressi principali sono quelle che presentano il maggior numero di stalli liberi durante tutte le ore della giornata, comprese quelle del mattino".