La rabbia scende in strada: "I costi sono insostenibili. Da anni siamo costretti a lavorare in perdita"

L’agricoltura è in crisi, gli imprenditori faticano a fare reddito e hanno deciso di attirare l’attenzione generale scendendo in strada con i trattori, striscioni e la rabbia accumulata in questi mesi. Due i punti di mobilitazione degli agricoltori della Cia: uno ad Argenta vicino allo svincolo per entrare in superstrada e l’altro sulla statale 16 a ridosso di Monestirolo. L’adesione è stata tiepida, nonostante l’invito non hanno aderito gli agricoltori di altre sigle. "E’ la manifestazione del disagio di un settore che non riesce più a fare reddito – evidenzia il presidente provinciale di Cia, Stefano Calderoni – La nostra richiesta principale riguarda l’eliminazione di un provvedimento che costringe gli agricoltori a non coltivare il 4% dei propri terreni in cambio di un’elemosina di 120 euro per ettaro. E’ una norma assurda. Con le guerre in corso se non produciamo cibo in Europa rischiamo la dipendenza dai Paesi esteri". "Quel 4 per cento – interviene Gianfranco Tomasoni, imprenditore di Portomaggiore e referente della zona di Argenta e Portomaggiore – agli agricoltori affittuari costa dai 600 ai mille euro".

Ci spostiamo nell’altro epicentro della manifestazione, nel parcheggio di una attività di stoccaggio dei cereali sulla statale 16. "Sono dieci anni che lavoro in perdita – scandisce Andrea Luciani, imprenditore con attività nel Comacchiese, 120 ettari in conduzione – Per tirare avanti sono costretto a ricorrere a strumenti finanziari e i tassi sono in costante crescita. La mia produzione è soprattutto orticola da industria, dai pomodori agli spinaci, dai piselli fino ai cereali per fare la rotazione dei terreni".

La produzione che funziona meglio, aggiunge subito, "è quella dei pomodori, che però risente degli sbalzi climatici. Altra criticità è la burocrazia e il reperimento della manodopera. Non ultima l’aumento vertiginoso della fauna selvatica: nutrie soprattutto, ma anche daini, perfino stormi di gru che mangiano i cereali. Quest’anno si è aggiunto anche il granchio blu, che ha invaso canali e fossi di bonifica". "Il problema principale sono i costi di gestione, lievitati del 50% – sbotta Giuliano Farinelli, imprenditore con attività a Lido delle Nazioni – rispetto ai ricavi: la forbice si restringe sempre di più soprattutto per le aziende medio-piccole". Il vicepresidente provinciale della Cia, Massimo Piva, accende i riflettori sul riso del Delta, un’eccellenza provinciale in forte crisi. "Per il riso è una stagione da dimenticare. Pur essendo scudato dall’Unione Europea facciamo fatica a vendere, perché risentiamo della concorrenza dei Paesi del Sud-Est asiatico. Per non parlare dei cereali, che hanno prezzi che non ci consentono di competere con Canada e Ucraina".

"Ci tolgono i prodotti fitosanitari senza un’alternativa sostenibile – è il grido di dolore di Jennifer Felloni, un’imprenditrice di Tresignana – I costi di produzione sono diventati insostenibili. Produco soprattutto frutta, le pere abate, che sono un’eccellenza ferrarese. E’ da tre-quattro anni che va male a causa dei cambiamenti climatici, malattie delle piante e insetti nocivi come la cimice asiatica". Si unisce al coro Rubino Luciani: "I prezzi sono basati su quelli di trent’anni fa. Incide il costo del gasolio, perché la siccità ci costringe a irrigare di più. Inoltre non riusciamo a essere competitivi con i Paesi esteri perché siamo condizionati dall’impiego di prodotti antiparassitari che altrove sono liberalizzati. Non da ultimo i prodotti orticoli al dettaglio sono alti, una miseria quello che ci paga la grande distribuzione". "Sta andando malissimo – conclude Claudio Mazzetti – siamo strangolati dai costi produttivi, dalla produttività in regresso per ragioni climatiche (eccesso di piogge alternate alla siccità) e dalle politiche ambientaliste assurde dell’Unione Europea. Le patate? Il prezzo ha tenuto fino a ieri, oggi con l’invasione degli insetti nocivi e avendo tolto le molecole, le produzioni hanno fatto registrare cali del 50 e anche del 60%".

Franco Vanini