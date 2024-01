La raccolta firme di Fd’I: "Case popolari, ora basta"

"Se il presidente della Regione Stefano Bonaccini, cercava un modo per far perdere altri voti alla sinistra in occasione delle prossime amministrative, mi sento di assicurargli che certamente ci riuscirà". È questo il commento sferzante del deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti, che commenta la "grande affluenza" registrata nei giorni scorsi ai banchetti organizzati dal partito nel centro cittadino per chiedere alla Regione di stoppare l’iter della delibera che prevede una revisione del criterio della residenzialità storica nell’ambito delle attribuzioni delle case popolari.

Un tema particolarmente caro al centrodestra e sul quale, in primis il sindaco Alan Fabbri, si è battuto ampiamente nei giorni scorsi arrivando a uno scontro frontale anche con l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, Gian Carlo Perego. La posizione espressa da Malaguti ricalca quella che il presidente provinciale dei meloniani, Alessandro Balboni, aveva assunto all’indomani dello ‘scoppio’ del caso. "Questa scelta incomprensibile e dannosa – aveva spiegato Balboni in relazione alla delibera regionale – sarà pagata da migliaia di ferraresi ed emiliano-romagnoli e, purtroppo, tante amministrazioni comunali (anche di centro-sinistra) saranno costrette a una retromarcia rispetto ai miglioramenti delle graduatorie per la casa ottenuti negli ultimi anni.

A essere penalizzati in futuro saranno i cittadini che da più tempo vivono nelle nostre città e i cui bisogni non saranno più tenuti in considerazione: penso soprattutto alle giovani coppie, ai più anziani, e ai più fragili. Saranno loro i più colpiti.

Nell’ultimo decennio tutti i Governi di sinistra che si sono susseguiti, mai eletti democraticamente e sempre nati da accordi di Palazzo, non hanno mai affrontato il tema dell’immigrazione con serietà, lasciando in eredità una situazione esplosiva sotto il profilo sociale, e oggi la Regione Emilia-Romagna persevera in quella direzione".

Non sono bastate le rassicurazioni fornite, tra gli altri, anche dall’assessore regionale alle Politiche sociali, Barbara Lori, a fermare un treno già in corsa.

I banchetti di Fratelli d’Italia, infatti, continueranno anche venerdì dalle 10 alle 12 in corso Martiri della Libertà e sabato dalle 15.30 alle 17.30.

Federico Di Bisceglie