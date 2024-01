La raccolta firme per l’ospedale arriva sui banchi della Regione

"La raccolta firme per l’ospedale di Cento arriva in commissione". E’ l’annuncio dato ieri dai consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Avanti Cento. "Martedì alle 10.30 si terrà la seduta della Commissione Regionale IV nella quale verrà trattato, come secondo punto all’ordine del giorno, la petizione popolare di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Avanti Cento che ha visto oltre 7000 firmatari per salvaguardare i servizi offerti dal SS.Annunziata di Cento – spiegano i rappresentanti dei quattro schieramenti politici – Finalmente le richieste espresse dai cittadini centesi arrivano sui banchi della Regione. Ad oggi il nostro Ospedale vede parte dei suoi servizi limitati o sospesi, in primis il punto nascita. Ci auguriamo che l’amministrazione regionale tenga in considerazione la posizione strategica del nostro nosocomio". E continuano i rappresentanti sottolineando il loro impegno. "Ora attendiamo la seduta del 9 gennaio per dare risposta agli oltre 7000 cittadini che hanno riposto fiducia nella nostra raccolta firme depositata nell’aprile scorso – concludono –. Il nostro impegno per mantenere e salvaguardare i servizi del nostro ospedale non si è mai fermato e continuerà in maniera trasparente verso i cittadini".