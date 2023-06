La radio guarda al futuro Debutta un programma con l’intelligenza artificiale

di Lauro Casoni

Parte proprio domani da Ferrara, nella sede di 22HBG - società che offre soluzioni di alta tecnologia per broadcaster, media e editori, dove negli studi della piattaforma FM Word viene realizzato e prodotto il programma ’On the Mike’, trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, su Radio Sound come sui social - il nuovo progetto che vede l’intelligenza artificiale incontrare il mondo della radio ferrarese. Progetto unico per ora in Italia. "La stessa 22HBG lo scorso febbraio – spiega il Ceo Gianluca Busi – aveva lanciato l’app di intelligenza Artificiale ’Peperoni AI’, dal nome della piattaforma di gestione contenuti da cui deriva, on line su iOS e Android, e con questo progetto ha deciso di ‘sperimentarla’ all’interno del programma radio". "Il mondo non è più quello della pre-pandemia – continua –; nell’ultimo anno c’è stata una impennata in termini di velocità della tecnologia. Il nostro è un modo per far comprendere a chi ci segue cosa fa l’intelligenza artificiale, di cosa si tratta, eliminando paure, debellando luoghi comuni e mostrando come, se ben utilizzata, l’intelligenza artificiale può migliorare la vita. Sempre sapendola usare, tenendo conto dei naturali limiti". "Caratteristica dell’applicazione ’Peperoni AI’ è l’empatia - spiegano gli sviluppatori - nel senso che al testo si combinano l’umore, lo stato d’animo, i sentimenti che animano chi la utilizza". Il tono può essere formale o informale la voce, da uomo o donna, con caratteristiche anche anagrafiche. La puntata andata in onda ieri, con le testate giornalistiche ferraresi, ha dato l’ avvio ad un percorso dedicato all’innovazione. Da domani quindi trasmesso sempre su Radio Sound, dalle 13 alle 15 , con periodicità settimanale, prenderà il via ’Vision 22’, programma dedicato ai ferraresi, e non solo, che hanno avuto visioni, idee ed intuito nell’affrontare la modernità. La prima puntata sarà con Alessandro Bordini, autore del libro Il giro del mondo come non lo avete mai visto, in cui racconterà la sua personale vicenda di viaggiatore che, all’età di 23 anni, ha perso la vista dopo un incidente stradale. La rubrica radiofonica sarà condotta da Mike, musicista in partenza per un tour estivo col gruppo 60 lire, che ‘alterna’ il microfono con l’intelligenza artificiale Roxane e Roberto Ferrari, formatore e speaker esperto di bias cognitivi e arte del prestigio.

Insieme incontreranno persone che hanno raggiunto il successo e chi lotta per realizzare i propri sogni. ’Alfonso’, un’intelligenza artificiale, porgerà domande strampalate per creare ilarità e alleggerire l’atmosfera. Il format diventerà anche un podcast distribuito sulle principali piattaforme.