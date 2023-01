La rassegna ‘Non solo Mozart’

Dopo la bella e riuscita serata dedicata a Florestano Vancini, stasera alle 21 al cinema teatro Arena di Codigoro, in piazza Matteotti con ingresso gratuito, ecco la rassegna di film "Non solo Mozart", sulla musica declinata in ogni sua artistica espressione. Un’iniziativa del Circolo Cinema "Giorgio Bassani", presieduto dal regista e realizzatore di bellissimi documentari sul territorio, Cesare Bornazzini.

Si comincia con "Il concerto" di Radu MIhàileanu mentre martedì prossimo sarà proiettato "Noi tre" di Pupi Avanti e per l’occasione sarà presente anche Cesare Bastelli, che per la cineteca di Bologna ha restaurato il film. Il 31 gennaio si chiuderà con il mitico "Saturday Night Fever", ovvero "La Febbre del Sabato sera" con un indimenticabile John Travolta del regista John Badham. Una rassegna a cui il comune di Codigoro ha collaborato.