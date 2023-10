La regina delle valli è servita: sagra al via

Per tre week-end, la ‘regina delle valli’ sarà indiscussa protagonista a Comacchio. Con l’accompagnamento di musici e sbandieratori della Contrada di Borgo San Giorgio Ferrara, ieri è stata inaugurata la 25esima edizione della Sagra dell’Anguilla, organizzata dalla cooperativa sociale Work and Belong, con il patrocinio e il contributo del Comune di Comacchio e il patrocinio del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna. Tantissimi i cittadini, turisti e visitatori che, in una mattinata baciata dal sole, hanno assistito alla cerimonia di apertura che ha preso il via da Piazzetta Trepponti, dove il sindaco Pierluigi Negri ha dato il proprio benvenuto al pubblico presente. E, dopo la posa in acqua delle due imbarcazioni della tradizione restaurate da Scuola Bottega San Giuseppe, dal monumento simbolo della città lagunare ha preso il via il corteo verso la Torre dell’Orologio per il tradizionale taglio del nastro cui erano presenti, oltre al primo cittadino, la vice sindaco Maura Tomasi, l’assessore Emanuele Mari e i componenti della giunta, la consigliera regionale Marcella Zappaterra, l’eurodeputata Alessandra Basso, il sindaco di Goro e componente del Comitato Esecutivo del Parco del Delta del Po Maria Bugnoli e il presidente della cooperativa sociale Work & Belong Alessandro Menegatti assieme a tutte le autorità civili e militari. Poi, il corteo ha proseguito nel cammino per assistere all’emozionante esibizione di musici e sbandieratori sul sagrato della Concattedrale di San Cassiano, per poi ripartire alla volta della Manifattura dei Marinati dove era già attivo lo stand gastronomico pronto ad offrire piatti a base di anguilla e prodotti tipici.

Enogastronomia, tradizione, cultura e intrattenimento sono gli ingredienti della Sagra dell’Anguilla che per questa edizione ha come titolo ‘Tradizione è innovazione’: "Una festa che unisce" ha sottolineato il sindaco Negri e che – ha ricordato la vicesindaco Tomasi - celebra la ‘regina’ delle Valli, che nel corso della storia ha garantito sostentamento alla comunità. La kermesse (che proseguirà oggi e nelle giornate del 7-8 e 14-15 ottobre) vede un ricco programma di iniziative e intrattenimento: non mancano escursioni alla scoperta del territorio, masterclass, showcooking, degustazioni, mostre, presentazioni di libri, spettacoli e cultura, oltre offerta gastronomica con la ristorazione diffusa nel centro storico. Per il programma: www.sagradellanguilla.it.

Valerio Franzoni