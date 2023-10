La regina delle valli fa subito il botto

È iniziata nel migliore dei modi la 25ª edizione della sagra dell’anguilla, manifestazione che celebra la ‘regina’ delle Valli di Comacchio. Sono state tantissime le persone, tra turisti e visitatori, nella città lagunare nel primo week-end della manifestazione, organizzata dalla cooperativa sociale Work and Belong con il sostegno e il patrocinio del Comune di Comacchio e il coinvolgimento delle associazioni del territorio.

Numerose le iniziative che animano l’evento. A cominciare dalle proposte enogastronomiche con gli stand alla Manifattura dei Marinati e della Comacchiese Calcio allo stadio Ider Carli, cui si sommano i punti ristoro diffusi nel centro storico e i ristoranti cittadini. Poi, le masterclass di cucina, le degustazioni di prodotti locali e vini del territorio, le presentazioni di libri nell’area dedicata accanto alla Concattedrale di San Cassiano, le mostre e la possibilità di godersi escursioni al contatto con la natura tra città e Valli. Ad accogliere i turisti, all’ombra del Trepponti, monumento simbolo di Comacchio, non manca lo spazio aperitivi e dj set apprezzato soprattutto dai giovani. Insomma, un ‘grande contenitore’ di iniziative rivolte ad un ampio pubblico. "Siamo molto soddisfatti per l’avvio della nostra sagra – commenta il vice sindaco con delega agli Eventi, Maura Tomasi –. Un evento che negli anni ha aumentato la propria appetibilità, grazie all’impegno degli organizzatori che hanno saputo coinvolgere le tante realtà presenti sul nostro territorio e aumentare l’offerta e le iniziative che arricchiscono la manifestazione. Una manifestazione che unisce, con appuntamenti dedicati alle famiglie, ai giovani, ai bambini e che esalta le nostre radici e tradizioni. Tantissime sono stati i turisti e visitatori che hanno deciso di trascorre le loro giornate nella nostra città e questo ci riempie di grande soddisfazione". Tomasi coglie l’occasione per quanti sono impegnati nell’organizzazione e l’animazione dell’evento, "perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile". Dunque, un bellissimo avvio per la sagra che tornerà anche nei due week-end del 7 e 8, e 14 e 15 ottobre con tante altre iniziative. Nel prossimo fine settimana si terrà la prima edizione del Palio del Paradello d’oro di Comacchio, con i quattro rioni storici (San Pietro, Cappuccini, Sant’Agostino e Carmine) che si sfideranno nei canali del centro sui vulicepi (storiche imbarcazioni locali) per la conquista del ‘paradello d’oro’. Sabato le eliminatorie e domenica le finali, sempre a partire dalle 17. L’iniziativa è curata dalla Scuola Bottega San Giuseppe. Per il programma completo: www.sagradellanguilla.it.

Valerio Franzoni