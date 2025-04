"La Regione dice no alla Ferrara-lidi? Protesteremo con dei volantini"

Il Circolo Fratelli d’Italia di Comacchio non nasconde la propria delusione per la bocciatura in Commissione Territorio e Ambiente dell’Emilia-Romagna della proposta presentata dal consigliere regionale Fausto Gianella a sostegno di un collegamento ferroviario Ferrara-Lidi e alla destinazione di risorse per uno studio di fattibilità. "È tanto tempo che sollecitiamo un progetto che possa portare un’infrastruttura che contribuirebbe allo sviluppo economico e turistico della nostra costa, oggi collegata a Ferrara da strade che presentano una serie di limiti di capacità e sostenibilità ambientale – afferma la coordinatrice del Circolo, Tiziana Gelli -. Per questo abbiamo chiesto al nostro consigliere regionale Fausto Gianella di presentare un atto che sollecitasse quest’opera. E il fatto che la proposta sia stata respinta testimonia solamente una cosa: che la Regione non ha a cuore Comacchio e i suoi Lidi. Possibile che tutti i servizi vengano destinati alle altre località costiere e non alla nostra? Forse è una questione politica? Non riusciamo a capire perché progettualità importanti vengano negate al nostro territorio che, ogni anno, accoglie milioni di turisti". Gelli, a nome di Fratelli d’Italia, promette che la questione sarà mantenuta sotto i riflettori: "Non ci arrenderemo, perché un collegamento ferroviario verso i nostri Lidi, che sia da Ostellato o dal Ravennate, è fondamentale per il nostro turismo". E in tal direzione, sono stati preparati volantini che saranno distribuiti alla cittadinanza, in cui viene manifestato rammarico per la bocciatura della risoluzione. Rispetto alle dichiarazioni di Fratelli d’Italia riguardo al collegamento ferroviario Ferrara-Comacchio e all’intero distretto turistico della Riviera, ieri è arrivata la risposta di Paolo Calvano, capogruppo Pd in Regione, e Francesca Lucchi, capogruppo Pd in Terza Commissione: "Lo studio tecnico-specialistico per valutare le soluzioni di trasporto pubblico più efficaci e sostenibili per il collegamento verso la costa è già in corso – riferiscono -. Questo lavoro è molto più avanzato e molto più articolato rispetto alla proposta semplicistica e tardiva di Fd’I, che è stata bocciata proprio perché risulta tardiva e superata rispetto agli interventi già in corso da parte della Regione. Calvano e Lucchi riferiscono che lo studio in corso sta esplorando diverse opzioni, tra cui l’intermodalità tra le ferrovie esistenti e il trasporto pubblico locale su gomma, con un investimento di circa 19,5 milioni di euro per l’acquisto di nuovo materiale rotabile. Tra le altre soluzioni in valutazione c’è anche la realizzazione di una nuova infrastruttura ferroviaria che estenda la linea Ferrara-Codigoro fino ai lidi, con un costo di circa 349 milioni.

Valerio Franzoni