La Regione difende la costa. Lavori su argini e scogliere

La Regione è in prima linea per difendere la costa dall’erosione. I lavori iniziati negli ultimi anni continuano. La dirigente dell’ufficio territoriale di Ferrara dell’agenzia regionale Alceste Zecchi illustra gli interventi: " Da Lido delle Nazioni a Lido di Pomposa: si è proceduto con l’adeguamento delle scogliere (finanziamento 3.3 mllioni di euro). Abbiamo concluso i lavori di adeguamento delle 6 scogliere a mare il 31 marzo 2025, come da cronoprogramma. Più precisamente sono state terminate le tre scogliere a Lido delle Nazioni, andando in continuità con le ulteriori 2 scogliere i cui lavori erano stati conclusi nel 2022. Ad oggi, al lido delle Nazioni sono state adeguate in totale 5 scogliere che partono dal bagno Chalet del Mare fin al bagno Orsa Minore. Anche a Lido di Pomposa abbiamo, con il completamente delle 3 scogliere finanziate con i fondi Pnrr, adeguato complessivamente n 5 scogliere che vanno dal Camping Tre Moschettieri fino al bagno Gallanti". Gli interventi sono stati effettuati anche a Lido di Volano: "Qui abbiamo proceduto con il ripristino dell’argine ( finanziamento 5.7 milioni di euro) – sottolinea Zecchi –. I lavori di realizzazione dell’intervento, sono proseguiti a pieno ritmo fino al 23 maggio, data in cui, a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinanza balneare, con la quale si vietano le lavorazioni lungo la costa, abbiamo sospeso i lavori che riprenderanno all’inizio di ottobre. Tale sospensione è anche a tutela di tutti i turisti e ciclisti che frequentano l’argine a mare oggetto dell’intervento. Ad oggi sono stati eseguiti circa il 35% delle lavorazioni e si presume, condizioni meteo marine permettendo, di completare l’intervento entro la stagione primaverile 2026".

Matteo Radogna