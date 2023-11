"La Regione investe 18 milioni". Rigeneriamo i negozi di vicinato"

Si terrà oggi un doppio incontro di presentazione della nuova Legge dell’Emilia-Romagna sull’economia urbana. Il provvedimento, frutto di un percorso condiviso con istituzioni e associazioni di categoria e approvato in Assemblea legislativa regionale, punta alla rigenerazione la rete commerciale delle città e dei paesi dell’Emilia-Romagna, compresi quelli montani e delle aree interne, anche grazie ad un bando da 18 milioni di euro per riqualificare negozi e pubblici esercizi. Ad illustrare i contenuti della nuova Legge sarà l’assessore regionale al Commercio Andrea Corsini che alle 18 sarà al Centro Civico di Ro per l’incontro organizzato dal sindaco di Riva del Po Andrea Zamboni, mentre alle 21 farà tappa nella Sala Civica ‘Alda Costa’ di Copparo. Per quanto concerne l’appuntamento di Copparo, il capogruppo consiliare del Partito Democratico e candidato sindaco Enrico Bassi spiega le ragioni dell’iniziativa: "Abbiamo pensato di programmare questo momento di approfondimento aperto a tutti, in particolare alle attività e alle associazioni di categoria del settore, per entrare nel merito della nuova Legge Regionale sull’economia urbana, recentemente approvata dalla Regione Emilia Romagna per dare nuovo sostegno alle attività e ai negozi dei centri come il nostro – spiega -. In particolare la nuova Legge, oltre a puntare su una strategia che permetta di rafforzare i centri, si pone anche l’obiettivo di favorire la rigenerazione delle attività anziché il consumo di suolo". Come viene riferito da Bassi, "il dibattito, anche a livello del nostro centro storico, è aperto e molto sentito dalla comunità, perché inevitabilmente va riconosciuta la necessità di percorrere tutte le strade possibili per sostenere il commercio che è, senza alcun dubbio, anima dei centri come quello di Copparo e delle Frazioni. Le difficoltà legate a questo settore in una economia che cambia meritano una sinergia tra più istituzioni, dove il Comune domani, anche grazie a questa nuova Legge, possa fare squadra con i livelli superiori come quello Regionale e le associazioni che rappresentano il settore affinché vi siano nuove opportunità, anche a livello amministrativo, per animare il Paese e sostenere l’imprenditoria locale". Ad entrambi gli appuntamenti, i cittadini sono invitati a partecipare.

Valerio Franzoni