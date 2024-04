"La Regione potenzi i servizi ferroviari notturni"

"Esiste un ‘buco’, nella disponibilità dei treni durante la fascia serale, sulla linea che collega Venezia e Bologna (e che quindi interessa anche i viaggiatori ferraresi, ndr). Questo ‘vuoto’ di corse disponibili crea disagi a diversi lavoratori, costretti a lunghe attese in stazione. La Regione valuti di prolungare alcune corse per correggere il tiro". È questa, in estrema sintesi, la proposta che il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, ha avanzato alla giunta guidata da Stefano Bonaccini, con un’interrogazione firmata anche dal collega Daniele Marchetti. L’idea al centro del documento è tesa a fare luce sul gap presente nei servizi ferroviari (nella fascia serale che va dalle 21.09 e le 23.52), affinché possa essere colmato.

Soprattutto perché dalla pandemia in poi la riorganizzazione del trasporto ferroviario, che include ‘Frecce’ e Intercity vari, ha ridefinito la lista dei convogli in transito alla stazione di Ferrara. Bergamini ha, dunque, appoggiato l’azione che il consigliere comunale della Lega, Alcide Mosso, sta conducendo nella città estense. Ma quello delle corse notturne al centro dell’interrogazione degli esponenti del Carroccio non è l’unico nodo da sciogliere per quanto riguarda il comparto del trasporto pubblico su ferrovia. Esiste, infatti, anche il tema delle sale d’attesa, "accessibili anche a chi non ha un biglietto per viaggiare. La sera, una volta chiuse – dice Bergamini in conclusione dell’intervento –, i viaggiatori sono costretti a sostare in piedi, in prossimità dei binari. La Regione – è la proposta rivolta dai leghisti ai piani alti di viale Aldo Moro – si accordi con Trenitalia per prolungare l’apertura delle sale di aspetto, concedendo l’ingresso a chi è in possesso di un titolo di viaggio e agevolando così il prezioso lavoro delle forze dell’ordine, che presidiano quotidianamente le nostre stazioni".